Sürücüleri yakından ilgilendiren ehliyet yenileme sürecinde bir dönem geride kaldı. Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen indirimli başvuru süresi 31 Ekim 2025 tarihi itibarıyla son buldu. Bu tarihten sonra ehliyet yenilemek isteyen sürücüler yeni ücretlendirmeye tabi tutulacak. Peki, ehliyet yenileme ücreti ne kadar, kaç lira oldu?

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ LİRA OLDU?

1 Ocak 2016 tarihinden bu yana eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi sürecinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına ehliyet değişim süresi dört kez uzatıldı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sürücüleri işlemlerini son güne bırakmamaları konusunda defalarca uyardı. İndirimli tarifeyle ehliyet yenilemek için belirlenen son gün 31 Ekim 2025 tarihiydi.

Verilen sürenin dolmasıyla birlikte ehliyet yenilemek isteyenler artık 15 TL yerine 7 bin 438 lira 60 kuruş ödeyecek. Ayrıca, eski tip ehliyetler de geçersiz sayılacak.

EHLİYET YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR?

1. Eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

2. Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

3. Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.

Bu süreçte, nüfus müdürlükleri veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.