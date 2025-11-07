Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sencer Selmanoğlu kimdir, AK Parti'de hangi görevleri üstleniyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Elazığ siyasetinin genç isimlerinden Sencer Selmanoğlu, AK Parti’de üstlendiği vazifeler dikkat çekiyor. 1985 Elazığ doğumlu olan Selmanoğlu, eczacılık mesleğinin yanı sıra iş dünyasında da aktif rol alıyor. Şerafettin Yıldırım’ın istifasının ardından vekaleten AK Parti Elazığ İl Başkanlığı görevine getirilen Selmanoğlu’nun hayatı, kariyeri ve parti içindeki görevleri merak ediliyor.

1985 Elazığ doğumlu Sencer Selmanoğlu, AK Parti teşkilatlarında yükselen kariyeriyle dikkat çekiyor. Şerafettin Yıldırım’ın istifasının ardından vekaleten Elazığ İl Başkanı olarak görevlendirilen Selmanoğlu’nun hem hayat hikayesi hem de parti içindeki vazifeleri merak ediliyor. Peki, Sencer Selmanoğlu kimdir, AK Parti'de hangi görevleri üstleniyor?

SENCER SELMANOĞLU KİMDİR?

Elazığ doğumlu olan Sencer Selmanoğlu, ilköğretim ve lise eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu.

2009’da kendi adını taşıyan eczanesini açarak meslek hayatına başlayan Selmanoğlu, aynı zamanda küçükbaş hayvan yetiştiriciliği alanında da faaliyet göstererek iş dünyasında aktif rol aldı.

18 Ocak 2021 tarihinde düzenlenen AK Parti Elazığ 7. Olağan İl Kongresi’nde yönetim kuruluna seçilen Selmanoğlu, parti içinde kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

AK PARTİ'DE ÜSTLENDİĞİ GÖREVLER

Şerafettin Yıldırım’ın istifasının ardından AK Parti Genel Merkezi tarafından vekaleten Elazığ İl Başkanlığı görevine getirilen Sencer Selmanoğlu, bu süreçte il teşkilatının koordinasyonunu ve parti çalışmalarını yürütmekle görevlendirildi.

Parti içinde genç, çalışkan ve teşkilat uyumuna önem veren bir isim olarak öne çıkan Selmanoğlu, yeni dönemde de Elazığ siyasetinde etkili olmaya devam ediyor.

