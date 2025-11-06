AK Parti 'şehircilik zirvesi' düzenleyecek! Gelecek nesillere bırakılacak miras masaya yatırılacak

EMRAH ÖZCAN / ANKARA - AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 11-12 Kasım'da “Medeniyetimizde Şehir ve Mekân” temalı Şehircilik Zirvesi düzenleyecek. Şehircilikte yeni vizyon, kentsel dönüşüm ve gelecek nesillere bırakılacak şehir mirasının masaya yatırılacağı zirvede iki gün boyunca alanında uzman akademisyenler, siyasetçiler, bürokratlar ve teşkilat mensupları şehircilikte yeni dönemin yol haritasını belirleyecek.

Zirvede, AK Parti’nin bugüne kadar çevre ve şehircilik alanında attığı devrim niteliğindeki adımların ışığında, “Planlama ve Kentsel Tasarım, Kentsel Dönüşüm, Şehir ve Demografi, Şehir ve Yönetim, Geleceğin Şehirleri” gibi beş ana başlık ele alınacak. Çalıştayın sonunda hazırlanacak sonuç bildirgesi kamuoyu ile paylaşılacak.

KENT SORUNLARINA KALICI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Konu hakkında konuşan Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer, "Zirvede konut ihtiyacı, çevre sorunları, ulaşım ve trafik gibi kronik meseleler de ele alınacak, bu alanlarda kalıcı çözüm önerileri sunulacak. Şehirlerimizin gelişimi adına, gelecek nesiller için hepimiz ayrı ayrı mesuliyet makamının parçasıyız. Kentsel dönüşüm süreci, mevcut uygulamaların değerlendirilmesi, iyileştirme önerileri ve geleceğe dönük öngörülerle kapsamlı biçimde ele alınacak” dedi.

GAZZE'DEKİ YIKIMA AYRI BİR PARANTEZ AÇILACAK

Zirvede, Gazze’de yaşanan büyük yıkıma dikkat çekmek amacıyla “KentKırım” adlı özel bir sergi de yer alacak. Tuncer, Gazze’nin yıkımının sadece binaları değil, bir medeniyeti, bir halkın umutlarını hedef aldığını söyleyerek, “Evler, okullar, hastaneler, camiler yerle bir edildi. Şehirler, sadece birer fiziksel yapılar değildir. Bir halkın kimliğidir, kültürüdür, tarihidir. Bu yıkım, bir milletin hafızasını yok etmiştir. Ve elbette bu tablo, kentkırım suçudur, modern çağın en büyük insanlık suçlarından biridir. Biz de bu suça dikkat çekmek üzere bir sergi hazırladık” ifadelerini kullandı.

"90'LI YILLAR DENİLDİĞİNDE ÇÖP, KÖTÜ KOKU, SU SORUNLARI AKILLARA GELİYOR"

Türkiye’de 70-80 yıllık kemikleşmiş problemleri AK Parti’nin çözdüğünü hatırlatan Tuncer şunları söyledi:

“90’lı yılların ortalarında isin, dumanın ardında kalan bir İstanbul’u hatırlıyoruz. Suyu akmayan, Haliç’i kokan İstanbul’u hatırlıyoruz. Çöp dağlarıyla boğuşan İstanbul’u hatırlıyoruz. Çevre ve hava kirliliği yüzünden gaz maskeleriyle dolaşmak zorunda kalan şehir sakinlerini hatırlıyoruz. Genel Başkanımız 27 Mart 1994’te duruma el koydu ve ideolojik belediyecilik dönemi terk edilerek işe başladığı dönemde 4 yılda meseleleri çözüme kavuşturdu. O dönemlerde kentsel estetik, kentsel tasarım, kentsel dönüşüm gibi kavramların telaffuz bile edilemeyeceği problemlerle karşı karşıya olduğumuz şehirler vardı. Çünkü o dönemlerde evlere henüz temiz su bile ulaşmıyordu, hatta su ulaşmıyordu.

"CHP'Lİ BELEDİYELER ŞEHİRLERİN TEMEL PROBLEMLERİNE KARŞI DUYARSIZ"

Kâğıt üzerinde imar planı yapmak, kentin fiziksel büyümesine izin vermek kolaydır; ancak sağlıklı şehirleşme vizyon, emek ve güçlü altyapı yatırımları gerektirir. Konut ve sanayi yatırımları artarken, ulaşım ve altyapı kapasitesi aynı ölçüde geliştirilmezse, şehirlerimiz yaşanmaz hâle gelir. Bugün, başta Ankara ve İstanbul olmak üzere; mevcut sistemi işletemeyen, geçmişten gelen yatırımları koruyamayan bir anlayışa hep birlikte şahitlik ediyoruz. Benzer sıkıntıları Bursa, Balıkesir, İzmir gibi büyükşehirlerde de gözlemliyoruz. Bu durumu şehir sakinleri olarak hep birlikte yaşıyor, hep birlikte görüyoruz. CHP’li belediyelerin şehirlerin temel problemlerine karşı duyarsızlığı, şehirlerimizin geri gidişine neden olmaktadır. Yapılan işler milletindir. Yapılan hizmetlerin sürdürülmesi vatandaşa olan yegâne borçtur.

MUHALEFET BELEDİYELERİNDEKİ SU VE TRAFİK SORUNU

Biliyorsunuz ki biz uzun yıllar Ankara, İstanbul vb. birçok şehrin yönetiminde bulunduk, başarılı belediyecilik yaptık. Yönetimde olduğumuz sürece altyapı çalışmalarına bütçe ayırdık, çok başarılı yatırımlar yaptık. Ama bu yatırımlar sürdürülebilir olmazsa, bakımları aksatılırsa ciddi problemler meydana geliyor. Pis suyun gitmesinde, temiz suyun şehre ulaşmasında, araç trafiğinde sıkıntılar yaşanıyor. Ankara örneğinde bunu çok iyi görüyoruz. Bu şehirlerimizdeki su sıkıntılarının, şehrin yağmur yağdığında yürünemez hale geldiğini, araçlarla geçilemez altgeçitleri gördüğümüzde tek bir sonuç ortaya çıkıyor, bakımsızlık, bakımsızlık, bakımsızlık. ‘Ne kadar çok yol yaparsak o kadar çok trafik sıkışır’ gibi kısır bir cümle ortaya atılıyor. Buna katılmıyorum. Evlerimizden ihtiyaçlarımızı gidermek için arabaya binip uzun bir yol kat ediyorsak, trafiğin en büyük sebeplerinden bir tanesi de budur. Yaşadığımız bölgede birçok sosyal donatıya ulaşabiliyor olmamız lazım. Tasarım bir bütündür. Altyapı, donatı alanları vs. ile.”