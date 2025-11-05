Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda net mesaj: Terörsüz Türkiye'de yeni kavşaktayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şunlar oldu:

"Aziz milletim, değerli vekillerimiz, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Buradan sizlerin vasıtasıyla gözünü ve gönlünü bize çevirmiş tüm vatandaşlarımıza sevgilerimi gönderiyorum.

"BAŞKA ÜLKENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK"

Başka ülkenin toprağında, egemenliğinde, yeraltı ve yerüstü kaynaklarında gözümüz yok. Komşularımız başta, tüm dost ülkelerin egemenlik haklarına saygılıyız. Türk Bayrağı, dalgalandığı bütün coğrafyalarda, tarih boyunca olduğu gibi, daha nice seneler dostlarına güven vermeyi sürdürecek, kimsenin şüphesi olmasın.

TBMM, ülkenin güvenliğini ilgilendiren bir oylama yapıyor, ülkenin Ana muhalefet partisi saçma sapan argümanlarla karşı çıkıyor. Kabul etmek mümkün değil.

"ÖZGÜR ÖZEL İYİ SINAV VERMİYOR"

Sayın Özel, CHP’nin yanlışlarını düzeltme noktasında iyi sınav veremiyor. Güvenliğe, dış politikaya dair hususlarda yerli ve milli duruş sergileyemiyor. Milletimiz CHP’de iplerin kimin elinde olduğunu biliyor ancak siyaset otobanında bu kadar sık şerit ve fikir değiştirmek, CHP’ye iyi gelmeyebilir. Sayın Özel böyle siyaset yapmaya devam ederse, endişem o dur ki CHP ya hararet yapacak ya dingil kıracak ya da şanzımanı dağıtacaktır.

DEM'Lİ İSİMLERLE KÜLLİYE'DEKİ GÖRÜŞME

Meclis Başkan Vekili ve DEM Parti Van Milletvekili Sayın Pervin Buldan ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mithat Sancar’ı Külliyemizde kabul ederek son derece yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Sürecin büyük bir hassasiyetle ilerletilmesi noktasında, benzer kaygıları ve ortak sorumluluk duygusunu paylaştığımızı bir kez daha teyit ve müşahede ettik.

"YENİ BİR KAVŞAĞA ULAŞTIĞIMIZ GÖRÜLÜYOR"

(Terörsüz Türkiye) Tahriklere aldırmadan, süreci kundaklamaya dönük gizli, açık girişimlere prim vermeden çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Devletimizin ilgili bütün kurumlarının olağanüstü gayretleri neticesinde, hamdolsun, Terörsüz Türkiye menziline doğru emin adımlarla yürüyoruz. Yeni bir kavşağa ulaştığımız görülüyor. Herkesin elini taşın altına koyması, destek vermesi, en fazla katkıyı sunmaya odaklanması gerekiyor.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE', ARDINDAN DA 'TERÖRSÜZ BÖLGE' HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIZ"

Cumhur İttifakı olarak tam bir dayanışma içerisinde hareket ederek önce 'Terörsüz Türkiye', ardından da 'Terörsüz Bölge' hedefimize ulaşacağız. Terörsüz Türkiye, ayağındaki paslı zincirleri kıran muktedir, huzur içinde yaşayan mutlu Türkiye'dir. Kucaklaşma sahnesi olacak Türkiye'nin nişanesidir.

"SAYIN BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Dünkü değerlendirmelerle başta FETÖ'cü alçaklar olmak üzere, müfsit zihniyetin oyunlarını deşifre eden Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kırmızı çizgimiz; bu ülkenin bekasının her şart altında muhafaza ve müdafaasıdır.

"FİLİSTİN MÜCADELESİNE VERİLEN DESTEĞİN YENİ NİŞANESİ"

Son toplantımızdan bu yana aralarında Filistinli mültecilere yardım ajansı UNRWA’nın Ankara’da ofis açmasını da içeren pek çok uluslararası anlaşma Genel Kurulda görüşülerek uygun bulunmuştur. Türkiye’nin, Filistin davasına ve Filistinli kardeşlerimizin hak, adalet ve özgürlük mücadelesine verdiği önemin yeni bir nişanesi olan bu kararın hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Ayrıca, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifini Gazi Meclisimizin takdirine sunmuş bulunuyoruz. Bu bütçe, AK Parti hükümetlerinin hazırladığı 24’üncü, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminin ise 8’inci bütçesidir. Aynı zamanda, siyasi istikrarımızın ve kurumsal sürekliliğimizin güçlü bir göstergesidir.Bütçe teklifinde, her bir vatandaşımızın kalkınma ve büyümenin getirdiği fırsatlardan adil biçimde yararlanmasını temel ilke olarak belirledik.

"SOSYAL KONUT PROJELERİNİ DESTEKLEMEK AMACIYLA 100 MİLYAR LİRA KAYNAK AYIRIYORUZ"

2026 yılında gelirlerin 16 trilyon 216 milyar lira olacağını öngörüyoruz. Sosyal yardım bütçesini 2026 yılında 917 milyar liraya çıkarıyoruz. Sosyal konut projelerini desteklemek amacıyla 100 milyar lira kaynak ayırıyoruz. Vatandaşlarımızın elektrik ve doğalgazı daha uygun şekilde kullanabilmeleri için 2026 yılı bütçesinde 373 milyar lira kaynak öngörüyoruz.

Bütçemizle programımızla uyumlu şekilde, deprem hariç, harcamaları kontrol altına almayı, kamu açığını düşürmeyi, dezenflasyon sürecini desteklemeyi planlıyoruz.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN SURLARINDA GEDİK AÇILMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Kimse eski karanlık günlerin hayalini kurmasın, kimse eski karanlık günler geri gelir diye kaygılanmasın. Bu gençlik Türkiye'ye, Anadolu kıtasına sahip çıkacak. 15 Temmuz gecesi kurulan Cumhur İttifakı'nın surlarında gedik açılmasına asla izin vermeyeceğiz. Çatlak arayanları hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz."