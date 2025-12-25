Kütahya'da bir ortaokulda eğitim gören 23 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'da bulunan bir ortaokulda eğitim gören bazı öğrencilerde, yedikleri çikolatadan kaynaklandığı düşünülen mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. Durum üzerine okul yönetimi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

23 ortaokul öğrencisi 'zehirlenme' şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

HEPSİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 23 öğrenci, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Şüpheli ürünlerden numune alınarak incelemeye gönderildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası