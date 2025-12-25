İhlas Haber Ajansı • Kütahya
Çikolata yiyen öğrenciler fenalaştı! Ortaokulda büyük panik
Kütahya'da bir ortaokulda eğitim gören 23 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Kütahya'da bir ortaokulda yedikleri çikolatadan zehirlendiği düşünülen 23 öğrenci mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
- Kütahya'da bir ortaokulda bazı öğrencilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü.
- Şikayetlerin yedikleri çikolatadan kaynaklandığı düşünülüyor.
- Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 23 öğrenci hastaneye sevk edildi.
- Şüpheli ürünlerden numune alınarak incelemeye gönderildi.
Kütahya'da bulunan bir ortaokulda eğitim gören bazı öğrencilerde, yedikleri çikolatadan kaynaklandığı düşünülen mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. Durum üzerine okul yönetimi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
HEPSİ HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 23 öğrenci, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Şüpheli ürünlerden numune alınarak incelemeye gönderildi.
