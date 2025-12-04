Kütahya'da ahşap bir evde yangın çıktı. Sobadan çıktığı düşünülen yangında 85 yaşındaki Zekiye Sarı hayatını kaybederken, kızı Ayşe Sarı yaralı kurtuldu.

Sultanbağı Mahallesi Gediz Caddesi'nde ahşap bir evde çıkan yangında 85 yaşındaki Zekiye Sarı hayatını kaybederken, kızı Ayşe Sarı küçük sıyrıklarla kurtuldu.

Olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan itfaiye ekipleri, ahşap evdeki alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Ekiplerin incelemesi sonucunda Zekiye Sarı’nın yangın sırasında hayatını kaybettiği tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralı olarak kurtulan Ayşe Sarı, ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

