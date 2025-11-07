Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji 8-9 Kasım tahminlerini açıkladı

Türkiye'de ekim sonu ile kasım başında etkisini gösteren pastırma sıcakları devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, hafta sonu da hava sıcaklıkları tatil planı yapmak isteyen vatandaşların yüzünü güldürecek. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji 8-9 Kasım 2025 tahminlerini açıkladı.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu beklenen hava durumuna dair değerlendirmelerde bulundu. Çelik, hafta sonu sadece Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de aralıklarla yağış geçişleri görüleceğini ve yurdun büyük bölümünde yağış beklentisinin olmadığını söyledi.

Havanın çoğunlukla parçalı az bulutlu geçeceğini aktaran Çelik, sıcaklıkların 4-5 gün boyunca mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini dile getirdi.

Hafta ortasına kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirten Çelik, "Salı günü batıdan başlayarak ülkemiz yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Eğer değişiklik olmazsa salı ve çarşamba günleri sıcaklıklar mevsim normalleri civarına inecek diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE YAĞIŞ VAR MI?

İstanbul ve Ankara'da sıcaklıkların 20 ila 21 derece civarında olacağını vurgulayan Çelik, İzmir'de ise sıcaklıkların 23 ila 24 dereceler civarında beklendiğini aktardı.

Çelik, Ankara'da hafta sonunda az bulutlu bir hava beklendiğini, İstanbul'da yağış beklenmediğini ancak Edirne ve Kırklareli çevrelerindeki yağışın yol açtığı havanın İstanbul'da da görüleceğini kaydetti.

İzmir'de ise yarın için gök gürültülü sağanak geçiş öngörüldüğünü söyleyen Çelik, pazar günü ise şehrin kuzey ilçelerinde kısa süreli de olsa bir yağış geçişi olacağını duyurdu.