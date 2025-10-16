GAİN platformunun sevilen dizilerinden Mahsun J’de gözler 3. sezonun başlayacağı tarihe çevrildi. Başrolünü Mahsun Karaca’nın üstlendiği dizinin 2. sezonu, 26 Eylül 2025 tarihinde yayınlanan 8. bölümüyle sona erdi. Peki, Mahsun J yeni sezon ne zaman başlayacak, 3. sezon tarihi belli oldu mu?

MAHSUN J YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK, 3. SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Yayınlandığı iki sezonunda da heyecan dolu sahneleriyle izleyicileri hikayeye sürükleyen Mahsun J dizisinde, Mahsun’un hayatındaki yeni gelişmeler ve Leyla ile irtibatı seyircilerin gündeminde.

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran dizinin 3. sezon başlangıç tarihi merak ediliyor. Dizinin yeni sezona güçlü bir hikayeyle geleceği tahmin edilirken, yapım ekibinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, Mahsun J dizisinde 3. sezonun Ekim 2025'te izleyiciyle buluşması bekleniyor.

MAHSUN J DİZİSİNİN KONUSU NE?

Mahsun J, İstanbul’da borçlar içinde yaşayan bir motokurye olan Mahsun’un hayat hikayesini anlatıyor.

Hem komedi hem de dram öğelerini içinde barındıran dizi, toplumsal eleştirileriyle de dikkat çekiyor.