Leyla dizisi bitti mi, final mi yaptı? Leyla 38. bölüm yayınlandı!

Leyla dizisi bitti mi, final mi yaptı, 38. bölüm yayınlandı mı, nereden izlenir gibi sorular izleyenlerin gündeminden düşmüyor. Seyirciler büyük bir merakla yeni bölümü beklerken dizinin geleceğiyle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı.

LEYLA DİZİSİ BİTTİ Mİ?

NOW TV ekranlarında yayınlanan Leyla dizisi, haftalardır yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkmıyordu. Cemre Baysel ve Gonca Vuslateri’nin başrolünde olduğu yapımın 37. bölümden sonra ekrana gelmemesi “Leyla dizisi bitti mi, final mi yaptı?” sorularını gündeme getirdi.

Leyla dizisi 38. bölümü ile bitti ve yayın hayatına son verdi.

LEYLA FİNAL Mİ YAPTI?

Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, dizinin yüksek maliyetleri karşılamaması ve reklam gelirlerinin yetersiz kalması nedeniyle Leyla’nın final yapmasına karar verildi. 37. bölümün ardından Leyla dizisi final yaptı. Aslında final için hazırlanan 38. bölüm çekilmişti ancak Türkiye’de ekrana getirilmedi.

LEYLA 38. BÖLÜM YAYINLANDI MI?

Leyla dizisinin 38. bölümü Türkiye’de bekleyen izleyiciyle buluşmadı. Yeni sezon için planlanan final bölümü hazır olmasına rağmen ekonomik gerekçeler nedeniyle yayınlanmadı.

Diziyi takip edenler için ise sürpriz bir gelişme yaşandı. 6 Ağustos 2025 tarihinde Leyla dizisi 38. bölüm yurt dışında gösterime girdi. Uzun süredir beklenen final, yabancı kaynaklardan izleyicilere ulaştı.

LEYLA FİNAL BÖLÜMÜ NEREDE İZLENİR?

Türkiye’de yayınlanmayan Leyla’nın final bölümü, yalnızca yurt dışındaki platformlarda seyirciyle buluştu. Bu nedenle dizinin finalini merak eden Türk izleyiciler, 38. bölümü yerli yayın kanallarından izleyemedi.

Yurt dışındaki yayın üzerinden ekrana gelen final bölümü sosyal medyada da gündem oldu ve seyirciler dizinin Türkiye’de gösterilmeden sonlandırılmasına tepki gösterdi.