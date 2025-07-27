Leyla 38. bölüm neden yok, yeni bölüm ne zaman? Leyla dizisi final bölümü merakla bekleniyor

NOW TV’nin dikkat çeken yapımlarından biri olan Leyla: Hayat... Aşk... Adalet, 38. bölümüyle ekrana gelmesi beklenirken izleyiciler büyük bir belirsizlikle karşı karşıya kaldı. Her hafta yeni bölümüyle izleyicilerin ilgisini çeken dizi, 27 Temmuz 2025 Pazar akşamı da yayın akışında yer almadı. Leyla 38. bölüm neden yok, yeni bölüm ne zaman, Leyla dizisi final mi yaptı gibi soruların cevapları netleşti.

6 Temmuz’da yayınlanması planlanan Leyla dizisinin yeni bölümü, ilk olarak yayın akışından çıkarılmıştı. Ardından 13 ve 20 Temmuz’da da aynı durum yaşandı. Beklentiler 27 Temmuz Pazar gününe çevrilmişti fakat Leyla dizisinin bu akşam da ekranlara gelmeyeceği öğrenildi.

LEYLA 38. BÖLÜM NEDEN YOK?

NOW TV’nin sevilen dizisi Leyla 38. bölümüyle bu hafta da ekranlara gelmiyor. Daha önce 6 Temmuz ve 20 Temmuz tarihlerinde yayınlanmayan bölüm bu kez 27 Temmuz Pazar günü yayın akışından çıkarıldı.

Tanıtımları dönmeye devam etmesine rağmen bölümün ekrana gelmemesi izleyicilerde merak uyandırdı. Yayınlanmama nedeninin yaz sezonunda azalan reklam gelirleri olduğu öğrenildi.

LEYLA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yapımcısı Ay Yapım ve NOW TV’den gelen bilgilere göre Leyla dizisinin yeni bölümleri Ağustos sonunda ekrana gelecek. Eğer yeni bir değişiklik olmazsa, dizi kalan bölümleriyle yaz sonunda yeniden yayın hayatına dönecek.

LEYLA DİZİSİ FİNAL Mİ YAPTI, BİTTİ Mİ?

Resmi bir final bölümü yayınlanmamasına rağmen dizi hakkında "final yaptı" iddiaları sosyal medyada sıkça gündeme geldi. Başrol karakterlerinden Civan’ın hikayeden ayrılması ve zaman atlaması yaşanması final söylentilerini güçlendirdi. Dizinin 40. bölümle ekranlara veda etmesi bekleniyor.

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LEYLA DİZİSİ BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Leyla dizisi bu akşam da ekranlarda yer almıyor. 27 Temmuz Pazar günü yayın akışında diziye yer verilmedi. Leyla yeni bölüm Ağustos ayında ekranlarda olacak.

NOW TV YAYIN AKIŞI 27 TEMMUZ

08.30 - Çalar Saat Hafta Sonu (Canlı)

10.00 - Kirli Sepeti (Altyazılı)

12.45 - Yasak Elma (Altyazılı)

16.00 - Şevkat Yerimdar

19.00 - NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)

20.00 - Hava Muhalefeti (Film)

22.15 - Şevkat Yerimdar

23.00 - NOW Spor: Canlı Transfer Dosyası

01.00 - Aşk Mantık İntikam (Altyazılı)

03.00 - İnadına Aşk

05.15 - Kefaret (Altyazılı)

06.00 - Karagül