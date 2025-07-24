Çift Kişilik Oda ve Leyla dizisi neden yayınlanmıyor? TV yayın akışında yeni bölümler yer almadı

NOW TV'nin popüler dizilerinden Çift Kişilik Oda ve Leyla dizileri yayın akışlarındaki son dakika değişiklikleriyle bir süredir yayınlanamıyor. Çift Kişilik Oda'nın 7. bölümü, Leyla: Hayat...Aşk...Adalet dizisinin ise 38. bölümü yayınlanma tarihi izleyiciler tarafından takip ediliyor.

NOW TV'nin yaz sezonu yıldızlarından Çift Kişilik Oda ve Leyla: Hayat...Aşk...Adalet yayın akışındaki aksamalar ve erken final kararlarıyla gündemde. Çift Kişilik Oda neden yok, yayınlanmıyor? Leyla dizisi neden yok, yayınlanmıyor? merak edildi.

ÇİFT KİŞİLİK ODA NEDEN YAYINLANMIYOR?

Çift Kişilik Oda’nın 7. bölümünün 24 Temmuz 2025 Perşembe akşamı NOW TV’de yayınlanacağı duyurulmuştu ancak son dakika değişikliğiyle dizi yayın akışından çıkarılarak yerine Kendi Yolumda filmi ekrana gelecek.

Düşük reklam gelirleri nedeniyle yayınlanmadığı öne sürülen dizinin daha önce 10 ve 17 Temmuz’da da benzer ertelemeler olmuştu. Hayranların sosyal medyada tepkileri gündeme gelse de kanal ve yapımdan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

LEYLA DİZİSİ NEDEN YAYINLANMIYOR?

Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…, Cemre Baysel ve Gonca Vuslateri’nin başrollerini paylaştığı dizihikayesiyle dikkat çeken bir diğer NOW TV dizisi olarak haftalardır yayın akışında yer almıyor. Dizinin 38. bölümü 27 Temmuz 2025 Pazar akşamı saat 20:00’de yayınlanacağı duyurulmuş ancak güncel NOW TV yayın akışı takvimine göre bu tarihte de yayın akışında Hava Muhalefeti filmi yer aldığı görülüyor. Dizinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz belli değil.

ÇİFT KİŞİLİK ODA VE LEYLA DİZİSİ YENİ BÖLÜMLERİ NE ZAMAN?ÇİFT

Çift Kişilik Oda’nın 7. bölümünün 31 Temmuz 2025 Perşembe akşamı NOW TV’de saat 20.00’de yayınlanması bekleniyor. Eğer bu tarihte yayınlanırsa dizi 8 Ağustos 2025’te 8. bölümüyle final yapacak.

Kaan’ın Nilüfer’e duygularını açtığı ve oteldeki yanlış anlamaların çözülmeye başladığı bu bölüm izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Hayranlar, sosyal medyada NOW TV’nin resmi bir tarih açıklaması yapması bekleniyor.

Leyla’nın 38. bölümü için ise net bir tarih henüz paylaşılmadı. Sektör kaynakları, dizinin final bölümünün Ağustos 2025’in ilk haftalarında ekrana gelebileceğini öne sürüyor fakat NOW TV’nin yayın akışındaki belirsizlik nedeniyle bu tarih netleşmedi.

Özellikle Nur’un geri dönüşü ve Leyla’nın intikam planındaki gelişmelerin merakla beklenirken dizinin yayın tarihi için resmi kaynaklar takip ediliyor.