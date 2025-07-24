Çift Kişilik Oda dizisinin yeni bölüm tarihi arama motorlarında araştırılan konular arasında yer alıyor. NOW TV'nin ekranlarına gelen yaz sezonunun sevilen romantik-komedi dizisi Çift Kişilik Oda her Perşembe akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyordu.Ancak geçen hafta dizinin yayınlanmaması Çift Kişilik oda bu akşam var mı? sorusunu beraberinde getirdi.

Güçlü oyuncu kadrosuyla yaz sezonuna damga vurması beklenen Çift Kişilik Oda, son zamanlarda yayın akışıyla gündeme geliyor.

22 Mayıs 2025 tarihinde ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan ve Güney Kore yapımı King the Lans dizisinden uyarlanan yapım, kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazanmıştı. Ancak, diziyle ilgili son gelişmeler, izleyicileri büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Peki, Çift Kişilik oda bu akşam var mı? İşte NOW TV yayın akışı...

ÇİFT KİŞİLİK ODA BU AKŞAM VAR MI?

Bu akşam Çift Kişilik Oda yoktur. NOW TV’nin resmi yayın akışına göre, saat 20:00’de Çift Kişilik Oda’nın yeni bölümü yerine Kendi Yolumda filmi yayınlanacaktır.

Çift Kişilik Oda dizisi, her hafta Perşembe akşamları NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyordu. Ancak yeni bölümünün yayınlanmasının sebebi resmi olarak açıklanmasa da düşük reklam gelirleri ve yapım maliyetleriyle ilişkilendiriliyor.

Çift Kişilik Oda'nın 7. bölümü 24 Temmuz'da Now'da yayınlanması planlanıyordu. Ancak yayın akışında yer verilen Çift Kişilik Oda şuanda yayın akışında gözükmüyor. Now'da şu anda saat 20:00'de Kendi Yolumda filmi ekrana gelecek.

Çift Kişilik Oda için final kararı alındı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin 8. bölümde ekranlara veda etmesi bekleniyor.

Reytinglerde gün birincisi olsa da yaz sezonunda beklenen reklam gelirlerini karşılayamaması erken final yapmasına neden oldu.

Çift Kişilik Oda'nın 7. bölüm tarihi henüz belli değildir. Yeni bölüm tarihinin açıklanması halinde haberimize eklenecektir.

24 TEMMUZ NOW YAYIN AKIŞI

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Kendi Yolumda

22:30 Kendi Yolumda