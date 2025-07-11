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Çift Kişilik Oda 7. bölüm ne zaman yayınlanacak? Yeni bölüm tarihi merak ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Çift Kişilik Oda 7. bölüm ne zaman yayınlanacak? Yeni bölüm tarihi merak ediliyor
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Çift Kişilik Oda 7. bölüm tarihi yakından takip ediliyor. 10 Temmuz Perşembe akşamı yayınlanmayan dizinin takipçileri yeni bölüm tarihini araştırıyor.

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu Çift Kişilik Oda dizisi 7. bölümü ekrana gelmedi. NOW TV'de her perşembe saat 20.00'de yayınlanan dizi, 10 Temmuz Perşembe akşamı ekrana gelmedi. Ardından dizinin takipçileri Çift Kişilik Oda 7. bölüm ne zaman sorgulamasını yapıyor.

ÇİFT KİŞİLİK ODA 7. BÖLÜM NE ZAMAN?

Çift Kişilik Oda 7. bölümü 17 Temmuz 2025 Perşembe akşamı saat 20.00'de NOW TV'de ekrana gelecek. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe (Deniz) ve Devrim Özkan (Nilüfer) yer aldığı dizinin sekizinci bölümüyle yayın hayatına veda edeceği iddia ediliyor.

Çift Kişilik Oda 7. bölüm ne zaman yayınlanacak? Yeni bölüm tarihi merak ediliyor - 1. Resim

ÇİFT KİŞİLİK ODA 7. BÖLÜM NEDEN YOK?

Dizinin 7. bölümü ekrana gelmedi. Dizinin tekrar bölümü ekrana gelirken Nilüfer ve Kaan'ın maceraları önümüzdeki hafta kaldığı yerden devam edecek.

Çift Kişilik Oda 7. bölüm ne zaman yayınlanacak? Yeni bölüm tarihi merak ediliyor - 2. Resim

ÇİFT KİŞİLİK ODA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Çift Kişilik Oda 7. yeni bölümünün yayınlanan fragmanla 17 Temmuz Perşembe günü ekrana geleceği belli oldu. 

Çift Kişilik Oda 7. bölüm ne zaman yayınlanacak? Yeni bölüm tarihi merak ediliyor - 3. Resim

ÇİFT KİŞİLİK ODA 7. BÖLÜM ÖZETİ

Kaan'ın Nilüfer'e olan duygularını itiraf ettiği 7. bölümde ikili arasındaki gerilim ve tartışmalar son buluyor. 

Dizi, küçük yaşta ebeveynlerini kaybeden Nilüfer'in anne babasının yaptığı Lutesya Otel'de çalışması ve orada başına gelen olayları anlatıyor. Otelin mirasçılarından Kaan, yıllardır üvey ablası Sevil'in başında olduğu otele intikam almak için geri döner. Burada yolları kesişen Kaan ve Nilüfer için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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