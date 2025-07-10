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Çift Kişilik Oda dizisi bu akşam var mı, neden yok? 10 Temmuz TV yayın akışına belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Çift Kişilik Oda dizisi bu akşam var mı, neden yok? 10 Temmuz TV yayın akışına belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan'ın yer aldığı Çift Kişilik Oda dizisi yeni bölümü 10 Temmuz NOW TV yayın akışında yer almadı. 7. bölüm fragmanı yayınlanan dizinin final kararı gündeme gelirken Çift Kişilik Oda dizisi bu akşam ekranda olmama nedeni, yeni bölüm ve final tarihi merak edildi.

Çekim mekanları, kostümleri ve hikayesiyle dikkat çeken Çift Kişilik Oda dizisi yaz sezonuna iddialı bir giriş yapmıştı. Geçtiğimiz hafta final kararı aldığı duyurulan dizinin 10 Temmuz NOW TV yayın akşında yeni bölümün yer almadığı görüldü. 

Çift Kişilik Oda bu akşam var mı, neden yok merak edilirken yeni bölüm ve final tarihi  de 7. bölüm 2. fragmanın yayınlanmasıyla belli oldu.

ÇİFT KİŞİLİK ODA BU AKŞAM VAR MI?

Nilüfer ve Deniz'in hikayesine odaklanan ve kurgusal Lutesya Otel'inde geçen Çift Kişilik Oda dizisi 10 Temmuz NOW TV yayın akışında tekrar bölümüyle yer alıyor. Perşembe akşamları ekrana gelen dizi ekranlara erken vedası gündemdeyken 7. bölümünün önümüzde hafta yayınlanacağı duyuruldu. 

Yayınlanan Çift Kişilik Oda 7. Bölüm fragmanında yeni bölümün bu akşam yayınlanmayacağı görüldü. 

Çift Kişilik Oda dizisi bu akşam var mı, neden yok? 10 Temmuz TV yayın akışına belli oldu - 1. Resim

ÇİFT KİŞİLİK ODA NEDEN YOK?

MF Yapım imzalı Çift Kişilik Oda dizisi, Güney Kore yapımı King The Land dizisinden uyarlandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre final kararı alan dizinin 8. bölümde veda edeceği konuşulurken 7. bölümün ekranda yer almadığı görüldü. Ekrana gelmeme nedeni olarak resmi bir açıklama yapılmasa da bu haftaki reklam azlığı nedeniyle olduğu düşünülüyor.

Çift Kişilik Oda dizisi bu akşam var mı, neden yok? 10 Temmuz TV yayın akışına belli oldu - 2. Resim

ÇİFT KİŞİLİK ODA 7. BÖLÜM NE ZAMAN?

Çift Kişilik Oda 7. bölüm 17 Temmuz Perşembe günü ekrana gelecek. Final kararı aldığı söylenen dizinin 24 Temmuz Perşembe günü 8. bölümüyle ekran macerasını sonlandırması bekleniyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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