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Çift Kişilik oda final mi yapıyor, neden? Final bölümü belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Çift Kişilik oda final mi yapıyor, neden? Final bölümü belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ile Devrim Özkan'ın yer aldığı Çift Kişilik Oda dizisi final haberiyle gündeme geldi. Güney Kore yapımı King the Land dizisinden uyarlanan dizi NOW TV'nin yaz sezonundaki iddialı yapımlardan biriydi. Sosyal medyada dizinin bittiği yönündeki haberler sonrası Çift Kişilik Oda final mi yapıyor, neden konuları gündeme geliyor.

22 Mayıs'ta NOW TV'de yayın hayatına başlayan Çift Kişilik Oda dizisi final haberleriyle gündeme geldi. Yaz dönemine etkili bir giriş yapan Çift Kişilik oda final mi yapıyor, neden? Final bölümü tarihi merak edildi.

ÇİFT KİŞİLİK ODA FİNAL Mİ YAPIYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çift Kişilik Oda dizisi reytinglerde beklentiyi karşılayamadığı için 8. bölümde final yaptığını duyurdu. MF Yapım'ın projesi başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan'ın paylaştığı dizi "sızan haberlere göre" final ekranlara veda ediyor.

Çift Kişilik oda final mi yapıyor, neden? Final bölümü belli oldu - 1. Resim

ÇİFT KİŞİLİK ODA NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Final kararı dizinin takipçilerini şaşırtırken sosyal medyada neden final yaptığı merak edildi. Dizinin reytinglerde beklenen etkiyi alamadığı için final yaptığı öğrenildi.

Çift Kişilik oda final mi yapıyor, neden? Final bölümü belli oldu - 2. Resim

Dizinin oyuncu kadrosunda, Ulaş Tuna Astape, Devrim Özkan, Seren Şirince, Serkan Tınmaz, Gözde Türker, Eslem Akar, Burç Kümbetlioğlu, Onur Büyüktopçu, Hivda Zizan Alp ve Gökay Müftüoğlu ve Levent Ülgen gibi isimler yer alıyor.

ÇİFT KİŞİLİK ODA FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Dizinin 8. bölümüyle final yapması bekleniyor. Son olarak 6. bölümü 3 Temmuz tarihinde yayınlanan dizininin 8. bölümü 17 Temmuz Perşembe günü yayınlanması bekleniyor. 

Çift Kişilik oda final mi yapıyor, neden? Final bölümü belli oldu - 3. Resim

ÇİFT KİŞİLİK ODA 3 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI

3 Temmuz Perşembe günü 6. bölümüyle ekrana gelen Çift Kişilik Oda final kararı sonrasında  son bölümünde aldığı reytingler merak edildi. AB'de 2. olan dizi, Total reyting sıralamasında ilk sırada yer alıyor.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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