Kuruluş Osman’da Burak Özçivit dönemi bitti! Başrol için 3 oyuncu ön plana çıkıyor

Burak Özçivit’in, Kuruluş Osman’ın yedinci sezonu için bölüm başına 4 milyon TL talep ettiği ve yapım şirketi ile bu konuda anlaşamadığı ortaya çıktı. Yaşanan gelişmenin ardından Özçivit ve yapım şirketi sosyal medyada birbirlerini takipten çıktı. Söz konusu anlaşmazlık sonrası Özçivit’in yerine geçecek oyuncu olarak 3 isim ön plana çıkıyor.

2019’dan bu yana ATV ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Osman’da Osman Bey karakterini oynayan Burak Özçivit, kısa süre evvel projeye veda ettiğini duyurdu. 7. sezon öncesinde yapım şirketiyle yaşanan ücret anlaşmazlığı sonrası tarafların yollarını ayırdığı, Özçivit’in bölüm başına 4 milyon TL talep ettiği, ancak bu rakamın kabul görmemesi nedeniyle anlaşmanın sağlanamadığı ortaya çıktı.

BURAK ÖZÇİVİT’İN VEDASI DOĞRULADI

Burak Özçivit çıkan haberlerin ardından kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Vedalaşmak büyük bir erdemdir. 6 senelik tutkunun, emeğin üzerine algı oluşturmaya çalışanlara izleyicimize teşekkür ederek veda etmek istiyorum. Yeni hikâyelerde görüşmek üzere.”

Bu açıklama, ayrılık iddialarını resmen doğrulamış oldu.

HİKAYEDE ZAMAN ATLAMASI YAŞANACAK

Yapımcı ekip, hikayeyi Osman Bey’in yaşlılık dönemine ve oğlu Şehzade Orhan’a yönlendirmeyi planlıyor. Bu süreçte yeni bir başrol oyuncusu arayışı içinde oldukları da konuşuluyor.

3 İSİM ÖN PLANDA

Öte yandan kulis bilgilerine göre Kuruluş Osman’da Burak Özçivit’in yerine geçecek isimler arasında Mert Yazıcıoğlu, Murat Ünalmış, İbrahim Çelikkol gibi güçlü oyuncular ön plana çıkıyor. Kuruluş Osman’da kimin başrolü alacağı izleyiciler tarafından merak konusu…