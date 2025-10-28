Erden Timur'dan 'bahis skandalı' açıklaması: Bu süreci biz başlattık!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun hakemlerle ilgili bahis skandalı açıklamasının ardından Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur'dan çok konuşulacak açıklamalar geldi.

"TFF'YE YAZILI BAŞVURU YAPMIŞTIK"

Tv100 canlı yayınına katılan Erden Timur, "2023-2024 sezonunda temiz eller operasyonu başlatılsın diye başvuru yapmıştık. 'İlk önce bizden başlayın' dedik. Bu süreci biz başlattık. O konuşmanın akabinde TFF'ye yazılı başvuru da yaptık. Sadece hakem konusu değil, detaylı şekilde her şeyin araştırılmasını istedik. Tam iki sene olmuş. Herkesin birleşerek bu işin üzerine gitmesi lazım. Bunu Türk futbolu için yapmak gerekiyor. Burada da birleşemiyorsak, bu işi çözebilmenin yolu yok" şeklinde konuştu.

"HERKESİN İNCELENMESİ GEREKİYOR"

Galatasaray Sportif A.Ş.'nin eski başkan vekili Erden Timur, "Gerçekleri olduğu gibi kabul etmezsek, bu olamayacak. Bunun da dünyada birçok örneği var. İtalya, 80'lerden beri bunu konuyla yüzleşiyor. Milan'ın 80'lerin başında küme düşürülmesi var, Juventus'un 2006 yılında var. Radikal şekilde gidildi. 2014-2015'te alt liglerde düşürülme gibi... İngiltere'de de holiganizm problemşydi. 85'te Heysel'de 36 kişi ölünce, yüzleşilmek zorunda kalındı. Şu anda Premier Lig ve Serie A'nın nerede olduğunu görüyoruz. "Gerçeklerle yüzleşip, herkesin aynı tarafta durduğu bir mantıkla bu işin üzerine gidilmezse, yine böyle 1-2 ay maksimum gündemde kalır. Sadece yöneticiler ve hakemler değil, medyasından sosyal medyasına kadar her türlü şeyin incelenmesi gerekiyor" dedi.