Sadettin Saran'dan bahis skandalı açıklaması: Yeni bir sayfa açılacak

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

"ŞU ANDA BEŞİKTAŞ MAÇINA KENETLENDİK"

Takım olarak kenetlendiklerini ve her geçen gün daha iyi gittiklerini kaydeden Saran, "Bütün açıklamalara rağmen, bütün tespitlere rağmen, çok yoğun bir gündem oldu, Fenerbahçe'nin iddiası yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Takımla gurur duyuyoruz. 90 dakika son derece istekli ve azimli bir takım vardı, her şeyini ortaya koydu. Herkes kenetlenmiş durumda. Her geçen gün daha iyiye gideceğiz. Ekibimizle gurur duyuyoruz. Şu anda Beşiktaş maçına kenetlendik. İnşallah her geçen gün daha iyi bir Fenerbahçe göreceksiniz." dedi.

"TÜRK FUTBOLUNDA DİBİ GÖRDÜK"

Hak yemeyen bir takım olduklarını söyleyen Saran, "Biz önümüze bakıyoruz. Başından beri söylüyorduk. Türk futbolunda dibi gördük. Biz hak yemeyen bir takımız, sahada mücadelemizi veriyoruz, vereceğiz. Dışarıda olanlar bizi etkilemiyor. Biz önümüze bakıyoruz. Yönetimin ilgileneceğiz bir şey, futbolcuların ilgileneceğiz bir şey değil." diye konuştu.

"TÜRK FUTBOLU İÇİN YENİ BİR SAYFA AÇILACAK"

Bahis soruşturması hakkında konuşan Saran, "Bunu ortaya çıkardılar, çıkaranları tebrik ediyorum. Türk futbolu için yeni bir sayfa açılacak. Ben umutluyum. Bunu iyi kullanıp, lehimize çevirip, çürümüş olanları attığımız zaman Türk futbolu çok daha ileriye gidecek. Tekrar federasyonumuzu ve üstüne gidenleri tebrik ediyorum. Biz de sonuna kadar takipçisi olacağız. Son derece adil ve şeffaf yürüyecek bu süreç. Türk futbolu ve sporu adına bu adaletsizlik sona erecek. Ben ona inanıyorum, biz umutluyuz." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUĞU TARAFTARSIZ YAPAMAYIZ"

Taraftara teşekkür eden Başkan Saran, "Biz taraftarımızı çok seviyoruz. Bugün az sayıda taraftarımız vardı ama bize nasıl destek verdiler gördünüz. Çok gururluyuz. Beşiktaş'ta da böyle olacak. Şampiyonluğu taraftarsız yapamayız, onlar çok önemli. Bugün çok güzel destek verdiler. Böyle devam edecek. Ben inanıyorum" şeklinde konuştu.