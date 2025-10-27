Savcılıktan bir açıklama daha: Futbolda bahis soruşturması derinleşiyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; MASAK raporları, HTS kayıtları ve yurtiçi-yurtdışı bahis sitesi verilerinin incelendiğini, binlerce kişi ve onlarca kuruma ait kayıtların geriye dönük beş yıl boyunca analiz edildiğini açıkladı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, "Lekelenmeme hakkı gözetilerek gerçek şüphelilerin tespiti için kapsamlı bir çalışma yürütülüyor" denildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılığın açıklaması şöyle oldu:

“27/10/2025 tarihinde TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki açıklamasından sonra, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da basın açıklaması yapılmış olup ortaya çıkan lüzum üzerine bazı konularda kamuoyunu bilgilendirmek üzere tekrar açıklama yapılması gereği hasıl olmuştur.

İddia konusu hakemlerin tespiti ile haklarında 6222 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'na muhalefet, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ve ayrıca tespit edilecek diğer suç iddiaları bakımından yürütülen soruşturma, Türk futbolunun yurt içinde ve yurt dışında daha başarılı ve daha sağlıklı ilerlemesi açısından titizlikle ve hassasiyetle araştırılması gereken konuları içermektedir.

Ülkemiz futbol liglerinde yer alan amatörden profesyonele her kategoride mücadele eden tüm takımlar, futbol oyuncuları, hakemler ve üst kuruluşlar bir bütünün parçası olup bu soruşturmanın münderacatı gereği soruşturmada yer alma ihtamallerine binanen özellikle lekelenmeme hakkı doğrultusunda tüm unsurlar hakkında çok kapsamlı bir soruşturma yapılmaktadır.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında MASAK raporları, HTS kayıtları, ulaşılabilen yurtiçi ve yurtdışı bahis siteleri abonelik kayıtları ve bu sitelerden bahis oynanma durumlarının tespitine dair kayıtlar, tanık beyanları temin edilmiş/edilmektedir.

Takdir olunması gerekir ki en az 5 yıllık geriye dönük zaman aralığında binlerce kişiye ve onlarca kuruma ait bu kayıtların analiz edilmesi belli bir zaman almakta, yoğun bir mesai gerektirmekte olup ancak bu analizlerden sonra gerçek şüphelilerin tespiti üzerine haklarında adli anlamda gereğine ayrıca tevessül edilecektir.

Soruşturmaya konu futbol liglerimizi oluşturan futbolcu, hakem gibi insan ve futbol kulübü, üst kuruluş gibi kurum faktörlerinin nicelik ve nitelik olarak büyüklüğü ve etki alanı göz önüne alındığında, devam eden bu adli soruşturma kapsamında lehe ve aleyhe tüm delillerin eksiksiz ve hassasiyetle toplanması gereken bu süreçte, kamuoyunu yanıltacak ve yanlış algı oluşturacak açıklamalara itibar edilmemesi, soruşturmada analiz edilecek yukarıda belirtilen tüm bilgi ve belgelerin ilgili yerlerden temin edilerek işlemlerin devam etmekte olduğu, ortaya çıkacak güncel bilgilerinde ayrıca temin edileceği hususu kamuouyunun bilgisine duyurulur.”