Sosyal medyada gündeme oturdu! Mehmet Türkmen ve Yasin Kol listede yok

Sosyal medyada gündeme oturdu! Mehmet Türkmen ve Yasin Kol listede yok

Sosyal medyada gündeme oturdu! Mehmet Türkmen ve Yasin Kol listede yok
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıkladığı bahis skandalının ardından sosyal medyada Mehmet Türkmen ve Yasin Kol gibi üst düzey hakemlerin isimleri gündeme geldi. İki hakemin de bahis oynayan veya bahis sitesi üyeliği olan hakemler arasında olmadığı belirtildi.

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, deprem etkisi oluşturan bahis skandalı hakkında, "Şu anda hakemlerle başladık. TFF Hukuk Kurulu, bahis oynayan hakemlerle ilgili dosyayı PFDK'ya sunduğu zaman hakemlerin adları resmi sitemizde 'Disiplin Sevkleri' başlığı altında açıklanacak" dedi.

BAHİSÇİ HAKEMLERİ BEKLEYEN CEZALAR

Futbol Disiplin Talimatı'nın 57'nci maddesi; bahis ve benzeri şans oyunları oynanmasıyla ilgili 3 aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası öngörüyor. 57'nci maddenin detayları şöyle:

(1) Bu Talimat kapsamındaki kişilerin;
a) Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır.
b) Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis veya benzeri şans oyunlarını ya da benzer etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme, organizasyon ve kuruluşlarda (Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere) doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar.
(2) Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

İKİ HAKEM YOK!

Bahis oynayan 5 hakemin Süper Lig'den olduğu iddia edildi. Sosyal medyaya Yasin Kol ve Mehmet Türkmen gibi isimler gündeme geldi.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, söz konusu iki hakemin de bahis oynayan hakemler arasında yer almadığı öğrenildi.

