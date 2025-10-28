Ankara 29 Ekim ücretsiz konserleri nerede, saat kaçta?

Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yılı, Ankara genelinde 29 Ekim ücretsiz konserler ve çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Etimesgut Belediyesi’nin hazırladığı özel program kapsamında sabah törenleri, sosyal etkinlikler ve akşam konserleri yer alıyor.

ANKARA 29 EKİM ÜCRETSİZ KONSERLERİ!

Kutlama programı kapsamında 28 Ekim Salı akşamı saat 20.30’da 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde “100 Yıllık Cumhuriyet Tangoları” konseri gerçekleştirilecek. Programda Etimesgut Belediyesi Çok Sesli Kadınlar Korosu, mezzo soprano Ferda Yetişer ve bariton Kamil Kaplan sahne alacak. Dans performansları İpek Sarılar ve Uğur Uysal tarafından yapılacak.

29 EKİM ANKARA’DA ÜCRETSİZ KONSERLER NEREDE, SAAT KAÇTA?

Tunahan Kapalı Pazar Yeri’nde saat 20.00’de Levent Yüksel sahne alacak. Konser halka açık ve ücretsiz olacak.

Yoğun katılım beklenen konser için alana erken gelinmesi öneriliyor. Etkinlik kapsamında güvenlik ve ulaşım düzenlemeleri de yapılacak. Belediyenin toplu taşıma seferlerinde ek düzenlemeler yapması planlanıyor.