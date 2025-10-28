Google deprem bildirimi açma nasıl yapılır, Android deprem uyarı sistemi aktif etme nasıl çalışır?

Balıkesir'deki 6.1 büyüklüğündeki sarsıntı sonrasında birçok kişi “Google deprem bildirimi nasıl açılır?”, “Android deprem uyarı sistemi nerede?” gibi soruların cevaplarını araştırmaya başladı. Google tarafından geliştirilen sistem, depremleri birkaç saniye önceden algılayarak kullanıcıları titreşim, sesli uyarı ve bildirim yoluyla haberdar ediyor.

GOOGLE DEPREM BİLDİRİMİ AÇMA NASIL YAPILIR?

Google’ın geliştirdiği deprem uyarı sistemi Android işletim sistemine sahip telefonlarda yer alan ivmeölçer sensörleri sayesinde sarsıntıları önceden algılayarak kullanıcıları uyarıyor.

Sistem internet ve konum servisleri açık olduğunda çalışıyor. Google deprem bildirimi açmak için telefonun “Ayarlar” menüsünden “Konum > Gelişmiş > Deprem Uyarıları” adımlarını izlemek yeterli.

ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ AKTİF ETME

Android deprem uyarı sistemi sarsıntı başladığında cihazlara titreşimli veya sesli bildirim gönderiyor. Deprem uyarı özelliği deprem merkezine yakın bölgelerde birkaç sabniye önceden uyarı vererek kullanıcıların güvenli bir alana geçmesini sağlıyor.

Sistem otomatik olarak etkin değilse eğer ayarlar menüsünden deprem uyarılarını manuel olarak açmak gerekiyor.

SAMSUNG, İPHONE, XİAOMİ, OPPO, HUAWEİ DEPREM UYARI SİSTEMİ AÇMA

Android işletim sistemine sahip Samsung, Xiaomi, Oppo ve Huawei telefonlarda Google’ın deprem uyarı sistemi destekleniyor. Cihazın konum ve internet bağlantısının açık olması, uyarıların alınması için yeterli.

iPhone kullanıcıları ise “Ayarlar > Bildirimler” sekmesinden “Acil Durum Uyarıları” ve “Kamu Güvenliği Uyarıları” seçeneklerini aktif ederek benzer bildirimleri alabiliyor.