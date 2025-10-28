Balıkesir Depremi İstanbul depremini tetikler mi?

Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması, 27 Ekim 2025 gecesi Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6.1 büyüklüğündeki sarsıntıyla bir kez daha kendini gösterdi. AFAD verilerine göre yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, İstanbul, İzmir, Bursa ve Çanakkale gibi çevre illerde hissedild.

BALIKESİR DEPREMİ İSTANBUL DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?

Balıkesir Sındırgı'da 27 Ekim 2025 gecesi saat 22:48'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın doğu uzantılarından ziyade Ege Graben sistemine bağlı Simav Fay Zonu üzerinde gerçekleşti.

Prof. Dr. Okan Tüysüz'ün TGRT Haber'e yaptığı değerlendirmede vurguladığı üzere, bu sarsıntı diri fay haritasında aktif olmayan bir bölgede patlak verirken yeraltındaki gömülü fayların devreye girdiğini işaret ediyor.

Bölgede Ağustos ayından beri süren deprem etkinliği, günde onlarca sarsıntıyla "deprem fırtınası" niteliği kazandı. Uzmanlar bu depremin İstanbul'da beklenen Marmara Depremi ile doğrudan bir bağlantısının olmadığını, iki fay sisteminin yaklaşık 200 kilometre mesafede ve farklı tektonik dinamiklere sahip olduğunu belirtiyor.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise depremin 10 Ağustos 2025'teki 6.1'lik sarsıntının tetiklediği yeni fay segmentlerini harekete geçirdiği vurgulanıyor. Bu faylar jeotermal akışkanlarla beslenen yapılar olup, 5.0 büyüklüğüne varan artçılara zemin hazırlayabilir.

6.1'LİK DEPREM KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

Balıkesir Sındırgı'da gerçekleşen deprem, İzmir, Bursa ve İstanbul'da hissedildi. Deprem 10,58 saniye sürdü.