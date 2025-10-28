28 Ekim bugün maç var mı, hangi maçlar olacak? Günün maç programı paylaşıldı

- Güncelleme:

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı bu hafta da tüm hızıyla devam ediyor. 28 Ekim Salı günü futbolseverlerin gündeminde, "Bugün hangi maçlar var?" sorusu ön plana çıkıyor.

28 EKİM SALI HANGİ MAÇLAR VAR?

Günün Ziraat Türkiye Kupası maçlarında Kepez Belediyespor - Sivasspor 13.00, Sakaryaspor - İnegölspor 18.00, Kayserispor - Niğde Belediyespor ise 20.30'da A Spor'dan ekrana gelecek.

Efeler Ligi'nde Halkbank - Galatasaray maçı 17.30'de TRT Spor Yıldız, Kadınlar Uluslar Ligi'nde Türkiye - Kosova karşılaşması ise 20.00'de TRT Spor'dan izlenebilecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR

13.30 Kepez Spor-Sivasspor (A Spor)

13.30 Aliağa Futbol A.Ş.-Serik Spor

13.30 Dersim Spor-Fethiyespor

13.30 Fatsa Belediyespor- Van Spor FK

13.30 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Eminevim Ümraniyespor

15.30 52 Orduspor FK-SMS Grup Sarıyerspor (A Spor)

18.30 Sakaryaspor-Sultan Su İnegölspor (A Spor)

20.30 Kayserispor-Niğde Belediyesi Spor (A Spor)

İTALYA SERİE A

20.30 Lecce-Napoli (S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 2)

22.45 Atalanta-Milan (S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 2)