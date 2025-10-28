28 Ekim bugün maç var mı, hangi maçlar olacak? Günün maç programı paylaşıldı
Bugün futbolu yakından takip edenleri Türkiye kupası, Efeler Ligi ve Kadınlar Uluslar Ligi maçları bekliyor. Kepez Belediyespor'dan Sivasspor'a, Halkbank'tan Galatasraay'a kadar bugünkü karşılaşmaların yayın saati merak ediliyor.
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı bu hafta da tüm hızıyla devam ediyor. 28 Ekim Salı günü futbolseverlerin gündeminde, "Bugün hangi maçlar var?" sorusu ön plana çıkıyor.
28 EKİM SALI HANGİ MAÇLAR VAR?
Günün Ziraat Türkiye Kupası maçlarında Kepez Belediyespor - Sivasspor 13.00, Sakaryaspor - İnegölspor 18.00, Kayserispor - Niğde Belediyespor ise 20.30'da A Spor'dan ekrana gelecek.
Efeler Ligi'nde Halkbank - Galatasaray maçı 17.30'de TRT Spor Yıldız, Kadınlar Uluslar Ligi'nde Türkiye - Kosova karşılaşması ise 20.00'de TRT Spor'dan izlenebilecek.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR
13.30 Kepez Spor-Sivasspor (A Spor)
13.30 Aliağa Futbol A.Ş.-Serik Spor
13.30 Dersim Spor-Fethiyespor
13.30 Fatsa Belediyespor- Van Spor FK
13.30 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Eminevim Ümraniyespor
15.30 52 Orduspor FK-SMS Grup Sarıyerspor (A Spor)
18.30 Sakaryaspor-Sultan Su İnegölspor (A Spor)
20.30 Kayserispor-Niğde Belediyesi Spor (A Spor)
İTALYA SERİE A
20.30 Lecce-Napoli (S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 2)
22.45 Atalanta-Milan (S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 2)