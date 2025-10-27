Samsunspor Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maçın hakemi Cihan Aydın oldu!
Samsunspor Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak netlik kazandı! Samsunspor ile Çaykur Rizespor, nefes kesen bir derbide bu akşam karşı karşıya gelecek. Avrupa’da aldığı üst üste galibiyetlerle moral bulan Samsunspor, bu kez ligde taraftarı önünde puan hedefliyor. Rizespor ise son haftalardaki puan kayıplarını telafi ederek çıkış yapma hedefinde!
SAMSUNSPOR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Samsunspor Çaykur Rizespor maçı beIN Sports 2 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.
SAMSUNSPOR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Samsunspor Çaykur Rizespor maçı 27 Ekim Pazartesi günü oynanacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak maç, saat 20.00’de başlayacak
SAMSUNSPOR ÇAYKUR RİZESPOR MUHTEMEL 11
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Celil, Holse, Musaba, Emre Kılınç, Mouandilmadji
Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Samet, Mosci, Hojer, Buljubasic (Mithat), Papanikolaou, Laçi, Rak-Sakyi, Zeqiri, Ali Sowe
Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları süren Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Bedirhan Çetin ve Ebrima Ceesay maçta forma giyemeyecek.
SAMSUNSPOR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HAKEMİ KİM?
Samsunspor Çaykur Rizespor maçında hakem Cihan Aydın olacak. Aydın’ın yardımcılıklarını Cem Satman ve Uğur Kardaş yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak.