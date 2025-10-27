Muhtemel ilk 11 belli oldu! Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında kimler eksik, kimler sakat ve cezalı netlik kazandı. Maç hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe’de, Gaziantep deplasmanına götürülmeyen iki futbolcu dikkat çekti.

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇINDA KİMLER EKSİK, KİMLER SAKAT VE CEZALI?

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında oynanacak olan Gaziantep FK - Fenerbahçe mücadelesi öncesinde iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe’de zorlu deplasman öncesi iki önemli eksik bulunuyor. Mert Hakan Yandaş ve Bartuğ Elmaz sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

Sarı-lacivertlilerde bu isimler dışında cezalı oyuncu bulunmuyor. Ev sahibi Gaziantep FK’da ise kırmızı kart cezalısı veya yeni sakat oyuncu yer almıyor.

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, Talisca

Gaziantep FK: Burak, Perez, Talha, Arda, Rodrigues, Melih, Camara, Maxim, Kozlowski, Lungoyi, Bayo

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı 27 Ekim Pazartesi günü Gaziantep Stadı’nda oynanacak. Mücadele saat 20.00’de beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE KAMP KADROSU

Ederson Moraes

İrfan Can Eğribayat

Tarık Çetin

Mert Müldür

Nelson Semedo

Milan Skriniar

Çağlar Söyüncü

Yiğit Efe Demir

Rodrigo Becao

Archie Brown

Jayden Oosterwolde

Levent Mercan

İsmail Yüksek

Edson Alvarez

Fred Rodrigues

Sebastian Szymanski

Marco Asensio

Kerem Aktürkoğlu

Oğuz Aydın

Dorgeles Nene

Anderson Talisca

Youssef En-Nesyri

Jhon Duran