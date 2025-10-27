Muhtemel ilk 11 belli oldu! Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?
Süper Lig’in 10. haftasında gözler Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleye çevrildi. Son dönemde üst üste aldığı galibiyetlerle moral bulan Fenerbahçe, deplasmanda hata yapmak istemiyor. Kritik karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekibin kamp kadrosu belli olurken Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında kimler eksik, kimler sakat ve cezalı merak edildi. Mücadelede iki takımın da muhtemel 11’leri netleşti.
Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında kimler eksik, kimler sakat ve cezalı netlik kazandı. Maç hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe’de, Gaziantep deplasmanına götürülmeyen iki futbolcu dikkat çekti.
GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇINDA KİMLER EKSİK, KİMLER SAKAT VE CEZALI?
Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında oynanacak olan Gaziantep FK - Fenerbahçe mücadelesi öncesinde iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe’de zorlu deplasman öncesi iki önemli eksik bulunuyor. Mert Hakan Yandaş ve Bartuğ Elmaz sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilmedi.
Sarı-lacivertlilerde bu isimler dışında cezalı oyuncu bulunmuyor. Ev sahibi Gaziantep FK’da ise kırmızı kart cezalısı veya yeni sakat oyuncu yer almıyor.
GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, Talisca
Gaziantep FK: Burak, Perez, Talha, Arda, Rodrigues, Melih, Camara, Maxim, Kozlowski, Lungoyi, Bayo
GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı 27 Ekim Pazartesi günü Gaziantep Stadı’nda oynanacak. Mücadele saat 20.00’de beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE KAMP KADROSU
Ederson Moraes
İrfan Can Eğribayat
Tarık Çetin
Mert Müldür
Nelson Semedo
Milan Skriniar
Çağlar Söyüncü
Yiğit Efe Demir
Rodrigo Becao
Archie Brown
Jayden Oosterwolde
Levent Mercan
İsmail Yüksek
Edson Alvarez
Fred Rodrigues
Sebastian Szymanski
Marco Asensio
Kerem Aktürkoğlu
Oğuz Aydın
Dorgeles Nene
Anderson Talisca
Youssef En-Nesyri
Jhon Duran