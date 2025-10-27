Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Muhtemel ilk 11 belli oldu! Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?

Muhtemel ilk 11 belli oldu! Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?

- Güncelleme:
Muhtemel ilk 11 belli oldu! Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?
Fenerbahçe, Gaziantep FK, Sakat, Eksik, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 10. haftasında gözler Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleye çevrildi. Son dönemde üst üste aldığı galibiyetlerle moral bulan Fenerbahçe, deplasmanda hata yapmak istemiyor. Kritik karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekibin kamp kadrosu belli olurken Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında kimler eksik, kimler sakat ve cezalı merak edildi. Mücadelede iki takımın da muhtemel 11’leri netleşti.

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında kimler eksik, kimler sakat ve cezalı netlik kazandı. Maç hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe’de, Gaziantep deplasmanına götürülmeyen iki futbolcu dikkat çekti.

İlk 11 belli oldu! Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında kimler eksik, kimler sakat ve cezalı? - 1. Resim

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇINDA KİMLER EKSİK, KİMLER SAKAT VE CEZALI?

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında oynanacak olan Gaziantep FK - Fenerbahçe mücadelesi öncesinde iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe’de zorlu deplasman öncesi iki önemli eksik bulunuyor. Mert Hakan Yandaş ve Bartuğ Elmaz sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

Sarı-lacivertlilerde bu isimler dışında cezalı oyuncu bulunmuyor. Ev sahibi Gaziantep FK’da ise kırmızı kart cezalısı veya yeni sakat oyuncu yer almıyor.

İlk 11 belli oldu! Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında kimler eksik, kimler sakat ve cezalı? - 2. Resim

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, Talisca

Gaziantep FK: Burak, Perez, Talha, Arda, Rodrigues, Melih, Camara, Maxim, Kozlowski, Lungoyi, Bayo

İlk 11 belli oldu! Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında kimler eksik, kimler sakat ve cezalı? - 3. Resim

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı 27 Ekim Pazartesi günü Gaziantep Stadı’nda oynanacak. Mücadele saat 20.00’de beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. 

İlk 11 belli oldu! Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında kimler eksik, kimler sakat ve cezalı? - 4. Resim

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE KAMP KADROSU

Ederson Moraes

İrfan Can Eğribayat

Tarık Çetin

Mert Müldür

Nelson Semedo

Milan Skriniar

Çağlar Söyüncü

Yiğit Efe Demir

Rodrigo Becao

Archie Brown

Jayden Oosterwolde

Levent Mercan

İsmail Yüksek

Edson Alvarez

Fred Rodrigues

Sebastian Szymanski

Marco Asensio

Kerem Aktürkoğlu

Oğuz Aydın

Dorgeles Nene

Anderson Talisca

Youssef En-Nesyri

Jhon Duran

Kaynak: Türkiye Gazetesi

