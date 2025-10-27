Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gaziantep'te 1 metre 50 santimetre boyunda et satırı! 60 bin liraya alıcısını bekliyor

Gaziantep'te 1 metre 50 santimetre boyunda et satırı! 60 bin liraya alıcısını bekliyor

- Güncelleme:
Gaziantep'te Erhan Kaz isimli usta, bir hafta süren çalışmanın ardından şap sapıyla birlikte 1 metre 50 santimetre uzunluğunda satır yaptı. Dev satır görenlerin ilgisini çekerken, fiyatının 60 bin lira olduğu bildirildi.

Gaziantep'teki Tarihi Bakırcılar Çarşısı'ndaki dükkanında çapa, dahre, kazma, bıçak, satır ve balta gibi aletler üreten 44 yaşındaki Erhan Kaz, yaklaşık bir hafta süren çalışmanın ardından şap sapıyla birlikte 1 metre 50 santimetre uzunluğunda dev bir dövme et satırı yaptı.

Gaziantep'te 1 metre 50 santimetre boyunda et satırı! 60 bin liraya alıcısını bekliyor - 1. Resim

Çarşıda satışa sunulan dev et satırı görenlerin ilgisini çekerken, fiyatını öğrenen de şaşkınlığını gizleyemiyor. 60 bin TL'den alıcısını bekleyen et satırı genelde kasaplar için süs amaçlı tercih ediliyor.

Gaziantep'te 1 metre 50 santimetre boyunda et satırı! 60 bin liraya alıcısını bekliyor - 2. Resim

60 BİN TL'YE SATIYOR

İnsan boyundaki et satırıyla ilgili bilgi veren Kaz, "Bu et satırını yaklaşık bir hafta sürede yaptım. 1 metre 50 santimetre uzunluğunda yaptığım dev et satırını iş yerimin cam vitrinine koymak için ve deneme amaçlı yaptım. Fiyatı 60 bin TL'dir" diye konuştu.

