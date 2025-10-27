Gaziantep'te 1 metre 50 santimetre boyunda et satırı! 60 bin liraya alıcısını bekliyor

Gaziantep'teki Tarihi Bakırcılar Çarşısı'ndaki dükkanında çapa, dahre, kazma, bıçak, satır ve balta gibi aletler üreten 44 yaşındaki Erhan Kaz, yaklaşık bir hafta süren çalışmanın ardından şap sapıyla birlikte 1 metre 50 santimetre uzunluğunda dev bir dövme et satırı yaptı.

Çarşıda satışa sunulan dev et satırı görenlerin ilgisini çekerken, fiyatını öğrenen de şaşkınlığını gizleyemiyor. 60 bin TL'den alıcısını bekleyen et satırı genelde kasaplar için süs amaçlı tercih ediliyor.

60 BİN TL'YE SATIYOR

İnsan boyundaki et satırıyla ilgili bilgi veren Kaz, "Bu et satırını yaklaşık bir hafta sürede yaptım. 1 metre 50 santimetre uzunluğunda yaptığım dev et satırını iş yerimin cam vitrinine koymak için ve deneme amaçlı yaptım. Fiyatı 60 bin TL'dir" diye konuştu.