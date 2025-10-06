Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Gaziantep'teki fıstık hırsızı, şaşkına çevirdi: Yüzlerce kiloyu dakikalar içinde götürdü!

Gaziantep'teki fıstık hırsızı, şaşkına çevirdi: Yüzlerce kiloyu dakikalar içinde götürdü!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te girdiği iş yerinden yüzlerce kilo fıstık çalan şüphelinin o anları, güvenlik kameralarına anbean yansıdı. 450 bin TL'lik 7 çuval fıstığı, dakikalar içerisinde aracına taşıyan şahıs, kısa sürede kayıplara karıştı.

Gaziantep'te 450 bin TL değerindeki 535 kilogram fıstığı çalarak kayıplara karışan şahsın hırsızlık anı, iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı. Olayı gerçekleştiren kişi, kısa süre sonra polis ekiplerince yakalanırken soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Gaziantep'teki fıstık hırsızı, şaşkına çevirdi: Yüzlerce kiloyu dakikalar içinde götürdü! - 1. Resim

7 ÇUVALI ARACINA YÜKLEDİ 

26 Eylül tarihinde Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayında sabah saatlerinde fıstık haline gelen kimliği belirsiz bir şahıs, 450 bin TL değerindeki 535 kilogramlık 7 çuval fıstığı araca yükleyip olay yerinden uzaklaştı. Durumu fark eden iş yeri sahibinin ihbarı ile olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Gaziantep'teki fıstık hırsızı, şaşkına çevirdi: Yüzlerce kiloyu dakikalar içinde götürdü! - 1. Resim

FISTIK HIRSIZI YAKALANDI

Ekipler güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda fıstık hırsızı yakalanarak gözaltına alındı. Olay ile ilgili inceleme devam ediyor. Öte yandan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, şahsın rahat tavırlar sergileyerek dükkan içerisindeki 535 kilogram ağırlığındaki 7 çuval fıstığı tek tek taşıdığı anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yurtta 119 öğrenci hastanelik oldu! Hepsinin şikayeti aynıEscape From Alcatraz 2025 filmi Türkiye’de çıktı mı, ne zaman yayınlanacak? Yayın tarihi araştırılıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Okan Bayülgen'den dil yozlaşmasına ilginç bakış: Mercimek çorbasına un koyandan hayır gelmez - YaşamOkan Bayülgen'den dil yozlaşmasına ilginç yorum!Yunanistan'dan geldi, Türkiye'yi vuracak! Meteoroloji il il uyarı verdi, bu geceye dikkat - Yaşamİl il saat verildi! Sel, yıldırım, soğuk...Köylerine döndüler, yetişmeyen ürünler yetişti: Muş'ta terörsüz bölgeler ihya oluyor - YaşamKöylerine döndüler, yetişmeyen ürünler yetiştiKendisini 17 yerinden bıçaklayan eşini affetti, evsiz kaldı: Kendim ettim, kendim buldum - YaşamKendisini 17 yerinden bıçaklayan eşini affetti, evsiz kaldıKaradeniz'in 'yok artık' dedirten tadı! Çorbası, sarması, dolması derken... - YaşamKaradeniz'in 'yok artık' dedirten tadı!Eğirdir Gölü tarihinde ilk kez bu halde! Tekneler karaya oturdu, balıkçılık bitiyor... - YaşamEğirdir Gölü tarihinde ilk kez bu halde!
Sonraki Haber Yükleniyor...