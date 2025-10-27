Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Melih Mahmutoğlu kimdir? Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu dikkatleri üzerine çekti

Melih Mahmutoğlu kimdir? Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu dikkatleri üzerine çekti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Melih Mahmutoğlu kimdir? Fenerbahçe Beko&#039;nun kaptanı Melih Mahmutoğlu dikkatleri üzerine çekti
Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu, EuroLeague, Basketbol Süper Ligi, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun hayatı ve kariyeri merak konusu haline geldi. Birçok kişi arama motorlarında "Melih Mahmutoğlu kimdir?" sorusuna cevap aranıyor.

Melin Mahmutoğlu, Türk basketbolunda son zamanlarda öne çıka oyunculardan biridir. Saha içindeki performansı ve takım yönetimindeki etkili rolüyle bilinmektedir.

Peki, Melih Mahmutoğlu  kimdir? Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve kariyerine dair tüm ayrıntılar...

Fenerbahçe Beko Kaptanı Melih Mahmutoğlu: Başarıya giden yolda taraftar çok önemli

MELİH MAHMUTOĞLU KİMDİR?

12 Mayıs 1990 doğumlu Melih Mahmutoğlu, Şutör gard pozisyonunda oynayan Türk profesyonel basketbolcudur. Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague takımlarından Fenerbahçe forması giymektedir.

Melih Mahmutoğlu sezona kupayla başlamayı hedefliyor

MELİH MAHMUTOĞLU KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

2025 yılı itibarıyla Melih Mahmutoğlu 35 yaşındadır.  

Melih Mahmutoğlu, Türkiye A milli takımı ile beraber geçmişte U-16, U18 ve U-20 mili takımlarında da forma giydi. 2013 Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanan kadroda yer aldı. 2015 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda milli takımın kadrosunda yer aldı.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mili takım forması giyen Mahmutoğlu, grup maçlarında oynanan beş maçta; maç başına 18.6 dakika, 6.8 sayı, 1.2 ribaund, 0.6 asist ortalamaları tutturdu.

]2024-25 sezonunda kariyerinin 2. Euroleague şampiyonluğunu kazandı. Ayrıxa Türkiye Kupası'nı ve Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunu unvanı elde ederek kariyerinde Triple Crown kazanma başarısı gösterdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

TFF açıkladı: 152 hakem aktif olarak bahis oynuyorGaziantep'te 1 metre 50 santimetre boyunda et satırı! 60 bin liraya alıcısını bekliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
27 Ekim Ankara su kesintisi: ASKİ duyurdu, Ankara’da sular ne zaman gelecek? Polatlı, Keçiören, Pursaklar... - Haberler27 Ekim Ankara su kesintisi: ASKİ duyurdu, Ankara’da sular ne zaman gelecek? Polatlı, Keçiören, Pursaklar...Muhtemel ilk 11 belli oldu! Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında kimler eksik, kimler sakat ve cezalı? - HaberlerMuhtemel ilk 11 belli oldu! Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?Ecogreen kaç lot verdi, ECOGR borsada ne zaman işlem görecek? - HaberlerEcogreen kaç lot verdi, ECOGR borsada ne zaman işlem görecek?Söylemezsem Olmaz sunucuları neden değişti, Arto ayrıldı mı, nerede? - HaberlerSöylemezsem Olmaz sunucuları neden değişti, Arto ayrıldı mı, nerede?Bugün hangi maçlar var? 27 Ekim 2025 maç programı belli oldu - HaberlerBugün hangi maçlar var? 27 Ekim 2025 maç programı belli olduÇanakkale'de deprem mi oldu? 27 Ekim son dakika depremler vatandaşların gündeminde! - HaberlerÇanakkale'de deprem mi oldu? 27 Ekim son dakika depremler vatandaşların gündeminde!
Sonraki Haber Yükleniyor...