Melih Mahmutoğlu kimdir? Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu dikkatleri üzerine çekti
Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun hayatı ve kariyeri merak konusu haline geldi.
Melin Mahmutoğlu, Türk basketbolunda son zamanlarda öne çıka oyunculardan biridir. Saha içindeki performansı ve takım yönetimindeki etkili rolüyle bilinmektedir.
Peki, Melih Mahmutoğlu kimdir? Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve kariyerine dair tüm ayrıntılar...
MELİH MAHMUTOĞLU KİMDİR?
12 Mayıs 1990 doğumlu Melih Mahmutoğlu, Şutör gard pozisyonunda oynayan Türk profesyonel basketbolcudur. Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague takımlarından Fenerbahçe forması giymektedir.
MELİH MAHMUTOĞLU KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
2025 yılı itibarıyla Melih Mahmutoğlu 35 yaşındadır.
Melih Mahmutoğlu, Türkiye A milli takımı ile beraber geçmişte U-16, U18 ve U-20 mili takımlarında da forma giydi. 2013 Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanan kadroda yer aldı. 2015 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda milli takımın kadrosunda yer aldı.
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mili takım forması giyen Mahmutoğlu, grup maçlarında oynanan beş maçta; maç başına 18.6 dakika, 6.8 sayı, 1.2 ribaund, 0.6 asist ortalamaları tutturdu.
]2024-25 sezonunda kariyerinin 2. Euroleague şampiyonluğunu kazandı. Ayrıxa Türkiye Kupası'nı ve Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunu unvanı elde ederek kariyerinde Triple Crown kazanma başarısı gösterdi.