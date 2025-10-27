Bugün hangi maçlar var? 27 Ekim 2025 maç programı belli oldu

Süper Lig'in 10. haftasının kapanışında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya gelirken, Samsunspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak

Karadeniz derbisi futbolseverler için merak konusu oldu. Galatasaray'ın galibiyeti ve Beşiktaş'ın puan kaybının ardından, üst sıraları doğrudan etkileyen bu maç, heyecanla bekleniyor.

27 EKİM PAZARTESİ HANGİ MAÇLAR VAR?

Bu akşam 20.00 'da Gaziantep FK-Fenerbahçe ve Samsunspor-Çaykur Rizespor karşılaşmaları olacak. Ayrıca 23:00'da Real Betis-Atletico Madrid maçı izleyicileri ekrana kilitleyecek.

TRENDYOL SÜPER LİG

20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (beIN Sports 1)

20.00 Samsunspor-Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)

LA LIGA

23.00 Real Betis-Atletico Madrid

PORTEKİZ - PREMİER LİG

23:15 Moreirense - Porto

DANİMARKA - SÜPER LİG

21:00 Odense - Brondby