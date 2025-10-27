Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bugün hangi maçlar var? 27 Ekim 2025 maç programı belli oldu

- Güncelleme:
Bugün hangi maçlar var? 27 Ekim 2025 maç programı belli oldu
27 Ekim akşamı futbolseverleri heyecan dolu karşılaşmalar bekliyor. Günün dikkat çeken karşılaşmalarından biri ise Gaziantep FK-Fenerbahçe maçıdır. Peki, Bugün hangi maçlar var? İşte, 27 Ekim 2025 maç programı...

Süper Lig'in 10. haftasının kapanışında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya gelirken, Samsunspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak

Karadeniz derbisi futbolseverler için merak konusu oldu. Galatasaray'ın galibiyeti ve Beşiktaş'ın puan kaybının ardından, üst sıraları doğrudan etkileyen bu maç, heyecanla bekleniyor.

Bugün hangi maçlar var? 27 Ekim 2025 maç programı belli oldu - 1. Resim

27 EKİM PAZARTESİ HANGİ MAÇLAR VAR?

Bu akşam 20.00 'da Gaziantep FK-Fenerbahçe ve Samsunspor-Çaykur Rizespor karşılaşmaları olacak.  Ayrıca 23:00'da Real Betis-Atletico Madrid maçı izleyicileri ekrana kilitleyecek.

TRENDYOL SÜPER LİG

20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (beIN Sports 1)

20.00 Samsunspor-Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)

LA LIGA

23.00 Real Betis-Atletico Madrid

Bugün hangi maçlar var? 27 Ekim 2025 maç programı belli oldu - 2. Resim

PORTEKİZ - PREMİER LİG

23:15 Moreirense - Porto

Bugün hangi maçlar var? 27 Ekim 2025 maç programı belli oldu - 3. Resim

DANİMARKA - SÜPER LİG

21:00 Odense - Brondby

Kuraklıkta umut ışığı: Bursa'da dereler yeniden hareketlendiErzurum'da iki ayı, köyü talan etti! Her yere saldırıp parçaladı: Vatandaşlar canından bezdi
