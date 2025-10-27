Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
- Güncelleme:
27 Ekim 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi paylaşıldı. Mersin'de bugün deprem olup olmadığı merak ediliyor. Son dakika sarsıntı haberleri ve AFAD verilerine göre, yaşanan depremin büyüklüğü, yeri ve saat bilgileri anlık olarak paylaşılıyor. Mersin ve çevresinde hissedile sarsıntılar hakkında güncel bilgiler merak ediliyor.

Mersin'de bugün deprem mi oldu? sorusu, özellikle bölge halkı tarafından merak ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre yaşanan sarsıntı büyüklüğü, merkez üssü ve hissedildiği ilçeler anlık olarak takip ediliyor.

Son dakika Mersin'de deprem mi oldu? Mersin deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 27 Ekim 2025 - 1. Resim

SON DAKİKA MERSİN'DE DEPREM Mİ OLDU?

Saat 09:36'da Mersin ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi ile sarsıntıya ilişkin detaylar belli oldu.

Büyüklük: 3.8 (Mw)
Yer: Silifke (Mersin)
Tarih: 2025-10-27
Saat: 09:36:41 TSİ
Enlem: 36.38361 N
Boylam: 34.02278 E
Derinlik: 12.78 km

Son dakika Mersin'de deprem mi oldu? Mersin deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 27 Ekim 2025 - 2. Resim

27 EKİM KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Son dakika Mersin'de deprem mi oldu? Mersin deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 27 Ekim 2025 - 3. Resim

27 EKİM AFAD DEPREM LİSTESİ

Son dakika Mersin'de deprem mi oldu? Mersin deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 27 Ekim 2025 - 4. Resim

