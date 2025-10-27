Son dakika Mersin'de deprem mi oldu? Mersin deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 27 Ekim 2025

Mersin'de bugün deprem mi oldu? sorusu, özellikle bölge halkı tarafından merak ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre yaşanan sarsıntı büyüklüğü, merkez üssü ve hissedildiği ilçeler anlık olarak takip ediliyor.

SON DAKİKA MERSİN'DE DEPREM Mİ OLDU?

Saat 09:36'da Mersin ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi ile sarsıntıya ilişkin detaylar belli oldu.

Büyüklük: 3.8 (Mw)

Yer: Silifke (Mersin)

Tarih: 2025-10-27

Saat: 09:36:41 TSİ

Enlem: 36.38361 N

Boylam: 34.02278 E

Derinlik: 12.78 km