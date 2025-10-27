Erzurum'da iki ayı, köyü talan etti! Her yere saldırıp parçaladı: Vatandaşlar canından bezdi

Erzurum'un İspir İlçesi Yedigöl mahallesinde iki boz ayı, her yeri talan ederek mahallede paniğe neden oldu. Tedirgin olan mahalle sakinleri, samanlık ve arı kovanlarını kullanılamaz hale getiren Boz ayıların yakalanarak ormanlık alana götürülmesini istedi.

VATANDAŞLAR ENDİŞELİ

Yedigöl merkez mahallesinde ve Yedigöl köyünde iki boz ayı uzun süredir mahalleye gelerek vatandaşların malzemelerini kullanılmaz hale getiriyor. Çevrede buldukları her şeyi dağıtan ayıların saldırısından endişe eden vatandaşlar tedbir alınmasını istedi.



Mahalle sakinlerinden Bülent Erkan, boz ayıların mahallede büyük zarar verdiğini belirterek, "Milli park yetkilileri bu ayıları yakalayıp ormanlara götürmelidir. Son günlerde bölge sakinlerine ciddi zarar vermektedirler. Bu tür ayıların insanlara da zarar verebileceğini düşünüyoruz. Binlerce lira zararımız var" dedi.