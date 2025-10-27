Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Erzurum'da iki ayı, köyü talan etti! Her yere saldırıp parçaladı: Vatandaşlar canından bezdi

- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzurum'da iki boz ayı, Yedigöl mahallesindeki köylüleri canından bezdirdi. Her yere saldırarak talan eden ayılar, mahallede büyük tedirginliğe yol açtı. Uzun süredir ayılarla mücadelen eden köylüler, ayıların kendilerine de saldırmasından endişe duyuyor.

Erzurum'un İspir İlçesi Yedigöl mahallesinde iki boz ayı, her yeri talan ederek mahallede paniğe neden oldu. Tedirgin olan mahalle sakinleri, samanlık ve arı kovanlarını kullanılamaz hale getiren Boz ayıların yakalanarak ormanlık alana götürülmesini istedi.

Erzurum'da iki ayı, köyü talan etti! Her yere saldırıp parçalıyorlar: Vatandaşlar canından bezdi - 1. Resim

VATANDAŞLAR ENDİŞELİ 

Yedigöl merkez mahallesinde ve Yedigöl köyünde iki boz ayı uzun süredir mahalleye gelerek vatandaşların malzemelerini kullanılmaz hale getiriyor. Çevrede buldukları her şeyi dağıtan ayıların saldırısından endişe eden vatandaşlar tedbir alınmasını istedi.

Erzurum'da iki ayı, köyü talan etti! Her yere saldırıp parçalıyorlar: Vatandaşlar canından bezdi - 2. Resim
Mahalle sakinlerinden Bülent Erkan, boz ayıların mahallede büyük zarar verdiğini belirterek, "Milli park yetkilileri bu ayıları yakalayıp ormanlara götürmelidir. Son günlerde bölge sakinlerine ciddi zarar vermektedirler. Bu tür ayıların insanlara da zarar verebileceğini düşünüyoruz. Binlerce lira zararımız var" dedi.

