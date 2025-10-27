Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Ünlü peynir markası raflardan toplanıyor! Bakteri çıktı, 'sakın tüketmeyin' uyarısı yapıldı

Ünlü peynir markası raflardan toplanıyor! Bakteri çıktı, 'sakın tüketmeyin' uyarısı yapıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ünlü peynir markası raflardan toplanıyor! Bakteri çıktı, &#039;sakın tüketmeyin&#039; uyarısı yapıldı
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Le Cavalier isimli peynir markasında bakteri tespit edildi. Markanın raflardan toplatılmasına karar verildi. Peynirin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği vurgulanarak “Kesinlikle tüketmeyin” uyarısı yapıldı.

Fransa’da “Le Cavalier” isimli ünlü peynir markası raflardan toplatılıyor. Üründe ‘listeria’ isimli bakterinin tespit edildi. Tüketici platformundan konu ile ilgili yapılan açıklamada, peynirin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği vurgulanarak “Kesinlikle tüketmeyin” uyarısı yapıldı.

Ünlü peynir markası raflardan toplanıyor! Bakteri çıktı, 'sakın tüketmeyin' uyarısı yapıldı - 1. Resim

RİSKLİ ÜRÜN 1 AY BOYUNCA SATIŞA SUNULDU!

Fransız tüketici platformu RappelConso, söz konusu peynirlerle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada riskli peynirlerin 25 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında Aldi mağazası raflarında satıldığı belirtildi. 

Ünlü peynir markası raflardan toplanıyor! Bakteri çıktı, 'sakın tüketmeyin' uyarısı yapıldı - 2. Resim

"KESİNLİKLE TÜKETMEYİN"

RappelConso, tüketicilere bu tarihler arasında aldıkları peynirleri kesinlikle tüketmemeleri konusunda uyardı. Elinde bu marka peynir olanların Aldi mağazalarına iade yaparak paralarını alabilecekleri vurgulandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Askerlik yerleri ne zaman belli olur, 2025 Kasım Celbi nasıl ve nereden öğrenilir?İbrahim Akın kimdir, kaç yaşında? Bayrampaşa Belediye Başkan vekili İbrahim Akın’ın hayatı ve biyografisi araştırılıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da iki gün arayla sağanak ve fırtına! Metrekareye 30 kilo yağış düşmesi bekleniyor - Yaşamİki gün arayla sağanak ve fırtına!Tekirdağ'da trafik ekipleri taviz vermedi, ceza yağdı! Abartı egzoz, modifiye araç... - YaşamTekirdağ'da trafik ekipleri taviz vermedi, ceza yağdı!Toprağı kazarken karşılaştığı şeye mezarcı bile inanamadı: Eline alır almaz ateşe verdi! - YaşamMezarcı bile şoke oldu! Topraktan çıkan dehşete düşürdüBoğazın gözde ilçelerinden Sarıyer'de içler acısı manzara! Kıyıya vuranlar 'pes' dedirtti - YaşamSarıyer'de içler acısı manzara! Kıyıya vuranlar...Siverek'te tarlasını süren çiftçi fark etti! Ölümle burun buruna geldi... - YaşamSiverek'te tarlasını süren çiftçi fark etti!Fırtına uyarısı sonrası seferler iptal edildi! BUDO'dan açıklama - YaşamFırtına uyarısı sonrası seferler iptal edildi!
Sonraki Haber Yükleniyor...