Ünlü oyuncu Murat Cemcir, geçtiğimiz haftalarda evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. İç kanama teşhisiyle yoğun bakıma alınan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Cemcir'den geçirdiği zorlu süreç sonrası ilk açıklama geldi.

Birçok yapımda yer alan 49 yaşındaki oyuncu Murat Cemcir, 26 Kasım Çarşamba günü evinde geçirdiği iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Cemcir, gördüğü tedavilerin ardından iki hafta sonra taburcu oldu. Yoğun bakımda tedavi gören oyuncu, geçirdiği zorlu süreci atlattı. Sağlık durumu her geçen gün daha iyiye giden Cemcir, evinde dinlenmeye geçti.

İLK PAYLAŞIM GELDİ

Sağlık sorunlarını atlatan ve evinde dinlenen Murat Cemcir, zorlu sürecin ardından sosyal medya hesabından ilk defa paylaşım yaptı. Cemcir "3 gece yoğun bakımda kaldıktan sonra. 72 saat beklemek... Ömrümün geçmek bilmeyen en uzun saatleriydi... Başta doktorlarım olmak üzere benimle ilgilenen hemşirelere, hasta bakıcılara ve bütün hastane personeline teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Murat Cemcir paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Merhaba 2.hayat. Başta ailem ve akrabalarım olmak üzere; geçmiş olsun demek için hastaneye gelip beni hastanede ziyaret eden, telefonla arayan, farklı mecralardan mesaj yazan, beni tanıyanlar ve tanıdıkları yoluyla geçmiş olsun dileklerini ileten, bana ulaşamayıp kalbi bir şekilde gönlünden bana geçmiş olsun dileyerek sevdiklerini gösteren, hissettiren, kalbiyle iyileşmem için dua eden herkese tüm kalbimle teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum.

Tıp elbette elinden geleni yaptı, yapacak da... Ameliyat süreçlerimi değerlendirince anladık ki Allah korumuş... Doğum günüme yoğun bakım odasında girmem de sürecin renkli kısmı oldu...

Evde istirahat evresine geçiyoruz. Biz diyorum refakatçilerime teşekkür ediyorum."

