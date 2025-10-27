Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tekirdağ'da trafik ekipleri taviz vermedi, ceza yağdı! Abartı egzoz, modifiye araç...

- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekipleri, abart egzozlu araçlara yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimlerde çok sayıda sürücüye "abartı egzoz" ve "modifiye araç kullanımı" nedeniyle idari para cezası uygulanırken, bazı araçlar trafikten men edildi.

Tekirdağ'da Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü, Trafik Bölge Şube Müdürlüğü ekipleri, Değirmenaltı Caddesi üzerinde gerçekleştirdikleri uygulamada çevreye rahatsızlık veren araçları tek tek durdurdu.

Tekirdağ'da trafik ekipleri taviz vermedi, ceza yağdı! Abartı egzoz, modifiye araç... - 1. Resim

CEZA ÜSTÜNE CEZA

Egzoz sistemi üzerinde yapılan kontrollerde, yönetmeliklere aykırı şekilde modifiye edilen ve yüksek ses çıkaran motorlara işlem yapıldı.

Denetimlerde çok sayıda sürücüye "abartı egzoz" ve "modifiye araç kullanımı" nedeniyle idari para cezası uygulanırken, bazı araçlar trafikten men edildi.

Tekirdağ'da trafik ekipleri taviz vermedi, ceza yağdı! Abartı egzoz, modifiye araç... - 2. Resim

DENETİMLER SÜRECEK

Yetkililer, kentte özellikle genç sürücüler arasında yaygınlaşan abart egzoz kullanımına karşı denetimlerin gece gündüz demeden süreceğini belirtti. Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan uygulamaların, kentin farklı noktalarında da devam edeceği öğrenildi.

Ayrıca polis ekipleri sürücüleri araç üzerinde yapılan uygunsuz teknik değişikliklerin hem trafik güvenliğini hem de çevreyi olumsuz etkilediği konusunda uyardı.

