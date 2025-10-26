İkinci el dükkanından 420 TL'ye diye ayna aldı, arkasındaki 2 kelime gerçek değerini ortaya çıkardı!

ABD’nin Nevada eyaletinde yaşayan bir adamın ikinci el dükkanına yaptığı rutin ziyaret, eline geçen 'eski' bir aynayla beklenmedik bir hal aldı.

GERÇEK DEĞERİNİ ARKASINDAKİ 2 KELİME ORTAYA ÇIKARDI

Reno kentindeki bir Goodwill mağazasında dolaşan Alexander, elinde "Webster Sterling" yazısı ve "1953" tarihi kazılı eski bir ayna buldu. Eşine hediye etmek için aldığı aynanın, aslında sıradan bir obje olmadığını kısa süre sonra fark etti.

Alexander, Newsweek’e yaptığı açıklamada, "Eşim bir kuaför salonu işletiyor. Duvarları antika güzellik eşyalarıyla dolu, eski el tıraş makineleri, maşalar, saç kurutma makineleri, tuvalet masaları, aynalar... Bu yüzden böyle şeyleri her zaman ararım" dedi.

Mağazada dolaşırken aynanın gümüş sapı dikkatini çektiğini anlatan Alexander, "Sapın parıltısını görür görmez çok eski ya da bir replika olduğunu anladım. Rafdan aldım, üzerindeki patinayı görünce gerçekten eski olduğunu fark ettim" diye konuştu.

"SATACAK MISIN?" SORUSUNA VERDİĞİ CEVAP DİKKAT ÇEKTİ

Sadece 9,99 dolar (420 TL) ödeyerek aldığı aynanın değerini araştıran Alexander, eserin gerçek "Webster Sterling" gümüşünden yapıldığını ve benzer parçaların açık artırmalarda 75 (3 bin TL) ila 200 dolar (8 bin 300 TL) arasında alıcı bulduğunu öğrendi.

"Gerçek gümüş, tahminimce 200 dolar civarında eder" diyen Alexander, yine de aynayı satmayı düşünmediğini belirtti. Parçayı eşi için aldığını vurgulayan Alexander, "Parlatıp eşimin salonunda müşterilerin saçlarını kontrol edebileceği bir ayna olarak kullanacağız ya da duvara asacağız" dedi.