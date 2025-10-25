Tekirdağ'da annenin vicdansızlığı 'Pes' dedirtti! 'Babası gelip şimdi bunu alacak' diyerek bırakıp gitti

Çorlu'da bulunan Cemaliye Mahallesi Saray Caddesi üzeri eski Gaziler Parkı civarında bir kadın, bankta oturan gence "Babası gelip şimdi bunu alacak" diyerek kucağındaki 2 aylık bebeği bırakıp gitti. Aradan geçen 1 saatlik zamanın ardından bebeğe sahip çıkan olmayınca vatandaş, ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri gönderildi.

BEBEĞİN AİLESİ ARANIYOR

Polis gözetiminde sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, hastaneye kaldırılan bebeğin koruma altına alındığı öğrenildi. Sokağa terk edilen 2 aylık bebeğin ailesinin bulunması için polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kadının bebeğini teslim ettiği vatandaş ise yaşadıklarıyla ilgili şunları söyledi: