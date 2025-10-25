Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tekirdağ'da annenin vicdansızlığı 'Pes' dedirtti! 'Babası gelip şimdi bunu alacak' diyerek bırakıp gitti

Tekirdağ'da annenin vicdansızlığı 'Pes' dedirtti! 'Babası gelip şimdi bunu alacak' diyerek bırakıp gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Tekirdağ&#039;da annenin vicdansızlığı &#039;Pes&#039; dedirtti! &#039;Babası gelip şimdi bunu alacak&#039; diyerek bırakıp gitti
Tekirdağ, Çorlu, Aile, Çocuk, Vicdan, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ Çorlu'da bir anne, parkta banka oturan bir gence "Babası gelip şimdi bunu alacak" diyerek bebeğini bırakıp gitti. Aradan geçen sürede kimse gelmeyince genç, ekiplere haber verdi. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, bebeğin ailesinin bulunması için inceleme başlatıldı.

Çorlu'da bulunan Cemaliye Mahallesi Saray Caddesi üzeri eski Gaziler Parkı civarında bir kadın, bankta oturan gence "Babası gelip şimdi bunu alacak" diyerek kucağındaki 2 aylık bebeği bırakıp gitti. Aradan geçen 1 saatlik zamanın ardından bebeğe sahip çıkan olmayınca vatandaş, ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri gönderildi.

Tekirdağ'da annenin vicdansızlığı 'Pes' dedirtti! 'Babası gelip şimdi bunu alacak' diyerek bırakıp gitti - 1. Resim

BEBEĞİN AİLESİ ARANIYOR

Polis gözetiminde sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, hastaneye kaldırılan bebeğin koruma altına alındığı öğrenildi. Sokağa terk edilen 2 aylık bebeğin ailesinin bulunması için polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kadının bebeğini teslim ettiği vatandaş ise yaşadıklarıyla ilgili şunları söyledi:

"VİCDANEN DAHA FAZLA BEKLEYEMEDİM"

"Bir saat oldu bebeğe sahip çıkan olmadı. Ben de vicdanen daha fazla bekleyemedim. Gerekli mercilere bildirdik. Eğer kimse almasa, sahip çıkmasa bile ben alır evime götürür sahip çıkardım"

