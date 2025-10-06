Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Karın ağrısı için hastaneye giden 16 yaşındaki genç kız doğum yaptı! Annesi baygınlık geçirdi

Karın ağrısı için hastaneye giden 16 yaşındaki genç kız doğum yaptı! Annesi baygınlık geçirdi

- Güncelleme:
Karın ağrısı için hastaneye giden 16 yaşındaki genç kız doğum yaptı! Annesi baygınlık geçirdi
Gündem Haberleri

Zonguldak'ta karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 16 yaşındaki G.Ü. erkek bebek dünyaya getirdi. Genç kızın annesi baygınlık geçirirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Pehlivanlar Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki G.Ü, karın ağrısı şikayetiyle annesiyle Çaycuma Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu.

ERKEK BEBEK DÜNYAYA GETİRDİ

Muayene sonucu kızın hamile olduğu tespit edildi. Acil olarak doğuma alınan G.Ü, erkek bebek dünyaya getirdi. Durum karşısında fenalaşan anne, baygınlık geçirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından hastane polisi bilgilendirilirken, anne ve bebek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Yunanistan'dan geldi, Türkiye'yi vuracak! Meteoroloji il il uyarı verdi: İstanbullular bu geceye dikkat
