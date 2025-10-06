CHP otobüsünü polislerin üzerine süren şoförden ilginç savunma: Ben yavaştım, videolar hızlandırılmış!

23 Nisan'da CHP'li milletvekilleri ile genel başkan yardımcılarının bulunduğu, Gökhan Gülyurt'un kullandığı 06 CHP 66 plakalı makam otobüsü seyir halindeyken, polis ekipleri otobüsün hangi yöne gideceğini öğrenmek amacıyla "dur" ikazında bulunarak aracı durdurmak istemişti.

Gökhan Gülyurt aracı polislerin üzerine sürdükten sonra Ankara Adliyesi istikametine doğru ilerlemişti. Adliye önünde görevli polis Mehmet Ö, elini kaldırarak ısrarla "dur" ihtarında bulunmasına rağmen araç durmamış ve Mehmet Ö, otobüsün çarpmaması için yolun kenarına atlamıştı.

"YAVAŞ GİDİYORDUM, VİDEOLAR HIZLANDIRILMIŞ"

Ankara 72. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Gökhan Güyurt ile taraf avukatları katıldı. Söz verilen CHP'nin otobüs şoförü Gökhan Gülyurt, "Kasti olarak bir şey yapmadım. Devlete ve emniyete karşı kasti bir eylemim bulunmamaktadır. Basında yer alan videolar hızlandırılmıştır, ben yavaş gidiyordum. Çocuklarım okullarında babası polis katili diye yaftalanmaktadırlar. Bu şekilde anılmak benim zoruma gidiyor" ifadelerine yer verdi.

POLİSİ SUÇLADILAR

Yaşanan olayda otobüs içerisinde yer alan 28. Dönem Amasya Milletvekili Reşat Karagöz mahkeme huzurunda tanık olarak dinlendi.

Karagöz, "Olay günü 13-14 milletvekilimizle birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programına katılmak üzere seyahat halindeydik. Bir polis memuru, biz vekillerin otobüsün içerisinde bulunduğumuzu bilerek hukuksuzca durdurmak istedi. Sanık şoför yavaşladı, biz devam etmesini istedik. Polislerin üzerine araç sürülmedi" dedi.

Tanık beyanının ardından söz alan Cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını açıkladı.

Sanık, tanık ve avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan hakim, sanık Gülyurt'un davalardan vareste tutulmasına karar vererek, sonraki duruşmayı 3 Kasım'a erteledi.