Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > CHP otobüsünü polislerin üzerine süren şoförden ilginç savunma: Ben yavaştım, videolar hızlandırılmış!

CHP otobüsünü polislerin üzerine süren şoförden ilginç savunma: Ben yavaştım, videolar hızlandırılmış!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
CHP, Otobüs, Şoför, Polis, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin otobüs şoförü Gökhan Gülyurt, 'dur' ihtarına uymayıp aracı polisin üzerine sürdüğü gerekçesiyle hakim karşısına çıktı. Kasti bir eyleminin olmadığını söyleyen Gülyurt, "Basında yer alan videolar hızlandırılmıştır, ben yavaş gidiyordum" ifadelerini kullandı.

23 Nisan'da CHP'li milletvekilleri ile genel başkan yardımcılarının bulunduğu, Gökhan Gülyurt'un kullandığı 06 CHP 66 plakalı makam otobüsü seyir halindeyken, polis ekipleri otobüsün hangi yöne gideceğini öğrenmek amacıyla "dur" ikazında bulunarak aracı durdurmak istemişti.

Gökhan Gülyurt aracı polislerin üzerine sürdükten sonra Ankara Adliyesi istikametine doğru ilerlemişti. Adliye önünde görevli polis Mehmet Ö, elini kaldırarak ısrarla "dur" ihtarında bulunmasına rağmen araç durmamış ve Mehmet Ö, otobüsün çarpmaması için yolun kenarına atlamıştı.

"YAVAŞ GİDİYORDUM, VİDEOLAR HIZLANDIRILMIŞ"

Ankara 72. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Gökhan Güyurt ile taraf avukatları katıldı. Söz verilen CHP'nin otobüs şoförü Gökhan Gülyurt, "Kasti olarak bir şey yapmadım. Devlete ve emniyete karşı kasti bir eylemim bulunmamaktadır. Basında yer alan videolar hızlandırılmıştır, ben yavaş gidiyordum. Çocuklarım okullarında babası polis katili diye yaftalanmaktadırlar. Bu şekilde anılmak benim zoruma gidiyor" ifadelerine yer verdi.

CHP otobüsünü polislerin üzerine süren şoförden ilginç savunma: Ben yavaştım, videolar hızlandırılmış! - 1. Resim

POLİSİ SUÇLADILAR

Yaşanan olayda otobüs içerisinde yer alan 28. Dönem Amasya Milletvekili Reşat Karagöz mahkeme huzurunda tanık olarak dinlendi.

Karagöz, "Olay günü 13-14 milletvekilimizle birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programına katılmak üzere seyahat halindeydik. Bir polis memuru, biz vekillerin otobüsün içerisinde bulunduğumuzu bilerek hukuksuzca durdurmak istedi. Sanık şoför yavaşladı, biz devam etmesini istedik. Polislerin üzerine araç sürülmedi" dedi.

CHP otobüsünü polislerin üzerine süren şoförden ilginç savunma: Ben yavaştım, videolar hızlandırılmış! - 2. Resim

Tanık beyanının ardından söz alan Cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını açıkladı.

Sanık, tanık ve avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan hakim, sanık Gülyurt'un davalardan vareste tutulmasına karar vererek, sonraki duruşmayı 3 Kasım'a erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

YKS ek tercih sonuçları bugün açıklanır mı? Üniversite ek tercih sonuçlarında son durum merak ediliyorUzmanı paylaştı! Kahveyi antioksidan deposuna çevirecek 3 yöntem: Her sabah bir tutam ekleyin
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
CHP'li kadın kolları başkanı Menzil Çakmak istifa etti! Şiddet iddiası skandal - GündemCHP'li kadın kolları başkanı istifa etti! Şiddet iddiası...Tip1 diyabet hastalarına ödeme desteği! Bakan Işıkhan: 76 binden fazla reçeteyi evlatlarımız için karşıladık - GündemTip1 diyabet hastalarına ödeme desteği!Mehmet Uçum'dan dikkat çeken açıklama: Öcalan'ın dinlenmesi, müzakere anlamına gelmez - GündemUçum'dan dikkat çeken 'müzakere' çıkışıİsrail'in alıkoyduğu 14 Türk ülkemize nasıl dönecek? Dışişleri'nden açıklama var - Gündemİsrail'de tutulan Türkler nasıl dönecek? Dışişleri açıkladıHaftanın ilk iş günü yoğun başladı: Trafik yoğunluğu yüzde 72'ye çıktı! - GündemHaftanın ilk iş günü yoğun başladıEmlak sitelerine Bakanlık kıskacı: Fahiş artışa 172 milyonluk ceza! - GündemEmlak piyasasındaki fiyat şovuna son!
Sonraki Haber Yükleniyor...