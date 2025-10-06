TİP'li belediye başkanından Murat Kurum'a bir teşekkür daha: Linç edilmeyi göze alıyorum...

6 Şubat depremlerinin ardından 11 ilde büyük yıkım yaşanmış, on binlerce canımızı kaybetmiştik.

Felaketin ardından büyük bir deprem seferberliği başlatılarak şehirler yeniden ayağa kaldırıldı, bakanlar da deprem bölgesindeki çalışmaları yakından takip etti.

Geçtiğimiz cumartesi günü de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hatay'a gitti. Bakan Kurum, ilk olarak Antakya ilçesinde bulunan AFAD koordinasyon merkezinde değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının ardından kent merkezinde bulunan Kemal Paşa Caddesi'nde incelemelerde bulunan Bakan Kurum, basın açıklaması yaptı.

350 BİN KONUT MÜJDESİNİ VERMİŞTİ

Kurum, "Şu anda; her 3 depremzede kardeşimizden 2'sini yeni yuvasına kavuşturduk. Önümüzdeki ay 350 bininci konutumuzun anahtarlarını yine Cumhurbaşkanımızla birlikte teslim edeceğiz. inşallah yılsonuna geldiğimizde burada olacağız, son anahtarlarımızı da vatandaşlarımızla buluşturacağız" dedi.

Toplantıda söz alanlardan biri de Türkiye İşçi Parti’li Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay oldu. Geçtiğimiz aylarda Bakan Kurum'a teşekkür ettiği için linç edilen Karaçay, bir kez daha Kurum'a teşekkür etti.

"LİNCİ GÖZE ALARAK SÖYLÜYORUM..."

Milleyla Kuş Cenneti ile ilgili teşekkürlerini sunan Karaçay, “Öncelikle linç edilmeyi göze alarak söylüyorum burada yapılan çalışma çok değerli bir çalışma. Yıllarca on yıllarca çevre dostlarının bizimde mücadelesini verdiğimiz bir yerdi. Burada imar alanlarının kapatılması ile ilgili vermiş olduğunuz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Büyük ihtimalle sosyal medyada yine güzel bir linç kampanyası da yiyeceğiz ama doğru olan şeye her zaman teşekkür edeceğiz” ifadelerini kullandı.