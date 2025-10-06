Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Uzman isimden kritik Marmara depremi açıklaması: Her şey değişmiş olabilir

Uzman isimden kritik Marmara depremi açıklaması: Her şey değişmiş olabilir

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Uzman isimden kritik Marmara depremi açıklaması: Her şey değişmiş olabilir
Marmara Depremi, Deprem Riski, GPS, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul’u tehdit eden Ana Marmara Fayı’ndaki deprem riskinin yalnızca tarihsel kayıtlara bakılarak belirlenemeyeceğini belirten Prof. Dr. Osman Bektaş, büyük depremler sonrasında fayların davranışlarının değiştiğini ve güncel tahminlerin uydu verileriyle yapılması gerektiğini söyledi.

Jeoloji MühendisiProf. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi'nde yer alan ve İstanbul'u doğrudan tehdit eden Ana Marmara Fayı hakkında önemli uyarılarda bulundu. Bektaş, "Deprem riskine karşı hazırlıkların en üst düzeyde yapılması gerekir. Ancak günümüzdeki en büyük ihtiyaç, fay hattının güncel deprem bütçesini ve olası deprem büyüklüğünü doğru bir şekilde tahmin edebilmektir" dedi.

"FAYLAR SABİT DEĞİLDİR"

Marmara'da beklenen deprem dahil olmak üzere sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapan ve uyaran Prof. Dr. Bektaş, büyük depremler sonrası fayların fiziksel özelliklerinde önemli değişiklikler meydana geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bir depremden sonra fayın kayma direnci, kilitlenme oranı (veya creep davranışı), gerilme biriktirme hızı değişebilir. Hatta bazı durumlarda deprem anında enerjinin tamamı açığa çıkmayabilir. Ayrıca çevredeki depremler de faylar üzerindeki gerilmeleri etkileyebilir."

Bu nedenle, tarihsel deprem kayıtlarının günümüzde oluşabilecek depremler hakkında yalnızca fikir verebileceğini vurgulayan Bektaş, daha güvenilir tahminlerin modern teknolojilerle yapılabileceğini ifade etti.

"UYDU VERİLERİ KULLANILMALI"

Günümüzde deprem tahminlerinin uydu teknolojileri sayesinde daha bilimsel yöntemlerle yapıldığını belirten Bektaş, GPS ve InSAR gibi teknolojilerle fayların yıllık deformasyon hızlarının ölçüldüğünü söyledi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Suriye Savunma Bakanlığı, PYD/YPG'nin saldırı iddialarını yalanladı!ABD'de TikTok akımı yine ölüm getirdi! 2 genç vagonun üzerinde feci halde bulundu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TİP'li belediye başkanından Murat Kurum'a bir teşekkür daha: Linç edilmeyi göze alıyorum... - GündemTİP'li başkandan Kurum'a bir teşekkür daha!Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dışarıdan doğalgaz almak bakkaldan gazoz almaya benzemez - GündemEnerji fuarına 'gazoz' benzetmesi damga vurduCHP otobüsünü polislerin üzerine süren şoförden ilginç savunma: Ben yavaştım, videolar hızlandırılmış! - GündemSavunması ilginç: Videolar hızlandırılmış!CHP'li kadın kolları başkanı Menzil Çakmak istifa etti! Şiddet iddiası skandal - GündemCHP'li kadın kolları başkanı istifa etti! Şiddet iddiası...Tip1 diyabet hastalarına ödeme desteği! Bakan Işıkhan: 76 binden fazla reçeteyi evlatlarımız için karşıladık - GündemTip1 diyabet hastalarına ödeme desteği!Mehmet Uçum'dan dikkat çeken açıklama: Öcalan'ın dinlenmesi, müzakere anlamına gelmez - GündemUçum'dan dikkat çeken 'müzakere' çıkışı
Sonraki Haber Yükleniyor...