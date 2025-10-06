Uzman isimden kritik Marmara depremi açıklaması: Her şey değişmiş olabilir

Jeoloji MühendisiProf. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi'nde yer alan ve İstanbul'u doğrudan tehdit eden Ana Marmara Fayı hakkında önemli uyarılarda bulundu. Bektaş, "Deprem riskine karşı hazırlıkların en üst düzeyde yapılması gerekir. Ancak günümüzdeki en büyük ihtiyaç, fay hattının güncel deprem bütçesini ve olası deprem büyüklüğünü doğru bir şekilde tahmin edebilmektir" dedi.

"FAYLAR SABİT DEĞİLDİR"

Marmara'da beklenen deprem dahil olmak üzere sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapan ve uyaran Prof. Dr. Bektaş, büyük depremler sonrası fayların fiziksel özelliklerinde önemli değişiklikler meydana geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bir depremden sonra fayın kayma direnci, kilitlenme oranı (veya creep davranışı), gerilme biriktirme hızı değişebilir. Hatta bazı durumlarda deprem anında enerjinin tamamı açığa çıkmayabilir. Ayrıca çevredeki depremler de faylar üzerindeki gerilmeleri etkileyebilir."

Bu nedenle, tarihsel deprem kayıtlarının günümüzde oluşabilecek depremler hakkında yalnızca fikir verebileceğini vurgulayan Bektaş, daha güvenilir tahminlerin modern teknolojilerle yapılabileceğini ifade etti.

"UYDU VERİLERİ KULLANILMALI"

Günümüzde deprem tahminlerinin uydu teknolojileri sayesinde daha bilimsel yöntemlerle yapıldığını belirten Bektaş, GPS ve InSAR gibi teknolojilerle fayların yıllık deformasyon hızlarının ölçüldüğünü söyledi.