Suriye Savunma Bakanlığı'nda terör örgütü PKK'nın iddialarına cevap! "Suçlarını örtbas etmeye çalışıyorlar"

Suriye Savunma Bakanlığı'nda terör örgütü PKK'nın iddialarına cevap! "Suçlarını örtbas etmeye çalışıyorlar"

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Anadolu Ajansı

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/ YPG'nin, Suriye ordusunun sivil yerleşim yerlerine saldırı düzenlediği iddialarını yalanladı. Bakanlık açıklamasında, terör örgütünün iddialarla "Suriye’de sivillere karşı işlediği suçları ve bölgede güvenlik ile istikrarı bozmaya yönelik faaliyetlerini örtbas etmeye" çalıştığına yer verdi.

SDG ismini kullanan terör örgütü PKK/YPG’nin "Suriye ordusunun Halep kırsalındaki Deyr Hafır bölgesinde sivil yerleşimlere saldırı düzenlendiği" iddialarına Suriye Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. 

Yapılan açıklamada, iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, SDG'nin bu tür iddialarla, "Suriye’de sivillere karşı işlediği suçları ve bölgede güvenlik ile istikrarı bozmaya yönelik faaliyetlerini örtbas etmeye" çalıştığı ifade edildi.

PKK'NIN SALDIRILARINA KARŞILIK VERİLDİ

Suriye ordusunun, terör örgütü PKK/YPG'nin son zamanlarda Halep'in doğusundaki Hamima ve El Kaita köylerini hedef alan saldırılarına karşılık verdiği aktarılan açıklamada, ordunun itidalli davranarak, sınırlı misilleme yaptığı bildirildi.

