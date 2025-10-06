Trump’tan donanma kutlamasında dans performansı! O anlar kamerada

Trump, Virginia eyaletindeki donanma üssünün bulunduğu Norfolk kentinde, ABD donanmasının kuruluşunun 250'nci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kutlama programına katıldı.

Kutlamalar sırasında USS George HW Bush gemisini ziyaret ederek denizcilerle bir araya gelen ABD Başkanı ve eşi askeri gösterileri ilgiyle izledi.

"DİĞER ÜLKELERDEN 25 YIL ÖNDEYİZ"

Programda yaklaşık 10 bin denizciye seslenen Trump, "Denizaltılar konusunda diğer ülkelerden 25 yıl öndeyiz, kimse bize yaklaşamaz bile." ifadelerinde bulundu. ABD donanmasını öven Trump, "Donanma tarihinde hiç olmadığı kadar çok, harika gemiler yapacağız." dedi.

"SAHİP OLDUĞUMUZ SAVAŞ GÜCÜNÜN BENZERİ YOK"

ABD deniz gücünün 250 yıllık geçmişine vurgu yapan Trump, "Nereye giderseniz gidin, ne düşünürseniz düşünün bu böyledir. Sahip olduğumuz savaş gücünün benzeri yok." ifadelerini kullandı. Trump, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısının ne kadar başarılı olduğunu da vurguladı.

Öte yandan ABD Başkanı, programda sergilediği dans performansıyla çok konuşulurken görüntüler sosyal medyayı salladı.