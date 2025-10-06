İskoçya’nın eski Başbakanı Türkiye’yi örnek gösterdi: Erdoğan insanlığın sesi oldu

DIŞ HABERLER—7 Ekim’den bu yana Gazze’de yaşanan katliamlar karşısında sessiz kalan Batı liderlerinin aksine, en sert tepki Batı’nın kalbinden, İskoçya’nın eski Başbakanı Hamza Yusuf’tan geldi.

Gazze’deki çocuk ölümlerini açıkça “soykırım” olarak nitelendiren Yusuf, dünya liderlerine defalarca çağrıda bulunarak “İnsanlık bu sınavdan kaldı” demişti.

Cuma günü İsrail’in, Gazze’ye gitmek üzere yola çıkan 44 gemilik insani yardım filosunun son teknesini uluslararası sularda durdurup yüzlerce aktivisti alıkoyması, Avrupa genelinde yükselen aşırı sağ söylemleri ve göçmen karşıtlığını yeniden tartışmaların merkezine taşıdı.

Ağustos ayında yayımlanan BM raporu, Gazze’nin bazı bölgelerinde kıtlık yaşandığını doğrulamış ve yardımların engellenmeye devam etmesi hâlinde açlığa bağlı ölümlerin artacağı uyarısında bulunmuştu.

Avrupa’nın büyük kentlerinde yaşayan azınlıklar bile artık kendilerini güvende hissetmediklerini dile getirirken, İskoçya’nın eski Başbakanı Hamza Yusuf ile eşi, Dundee Belediye Meclis Üyesi Nadia El-Nakla, Türkiye Gazetesi ve Türkiye Today’e verdikleri ortak röportajda, Gazze’deki insani felakete dikkat çekerek Batı’nın çifte standartlarını yeniden gündeme taşıdı.

Çift, Gazze’deki soykırımdan Avrupa’da yükselen İslamofobiye, duyguların siyasetteki rolünden Batı’nın suskunluğuna kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN GAZZE KONUSUNDAKİ SESİ ÇOK ÖNEMLİ BİR ROL OYNADI"

İskoçya'nın eski Başbakanı Hamza Yusuf, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gazze’deki çocukları korumak için gösterdiği çaba etkileyiciydi" dedi.

"TÜRKİYE İLE GÖRÜŞMELERİM GAZZE ODAKLIYDI"

Hamza Yusuf, geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşmenin bazı çevrelerde eleştirildiğini ancak bu eleştirilerin tamamen siyasi nedenlerle ortaya atıldığını söyledi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın benimle görüşmek istemesinden hoşlanmadılar" diyen Yusuf, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu görüşmenin büyük bölümü Gazze’deki insani kriz üzerineydi. İstanbul’da Emine Erdoğan ile de görüşme fırsatım oldu. Kendisi dünya liderlerine Gazze’deki çocukları korumak için daha fazla çaba göstermeleri çağrısında bulunan çok etkileyici bir konuşma yaptı."

Yusuf, Türkiye ile diyaloğu savunduğunu belirterek "Ben, hangi hükümet olursa olsun, insan hakları ihlallerini dile getirmekten çekinmem. Türkiye, Pakistan, Çin veya Birleşik Krallık fark etmez. Tutarlılık çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

"Batılı liderler, parmak sallayıp insan hakları dersi vermek yerine, kendi ülkelerinde yaşanan ihlalleri görmelidir" diyen Yusuf, gelecekte Türk hükümetiyle ve dostlarıyla yeniden görüşmek istediğini de söyledi.

'KİŞİSEL OLANLA POLİTİK OLAN BİRBİRİNDEN AYRILAMAZ' Yusuf, siyasetin insan hayatından kopuk olamayacağını belirterek “İnsanlar ipoteklerini ödeyemiyorsa, sağlık veya eğitim sisteminde sorun yaşıyorsa, bu onlar için kişisel bir meseledir. Ama aynı zamanda doğası gereği politiktir. Çünkü bu hizmetleri yürütenler politikacılardır.” dedi. Gazze örneğini hatırlatan Yusuf, “İsraillilerin Gazze’de yaptıkları barbarca eylemler yalnızca istatistik değil, her birinin arkasında insani bir hikâye var.” sözleriyle, siyasetçilerin halkla bağ kurabilmesi için duygusal samimiyetin önemine değindi. NADİA EL-NAKLA: 7 EKİM'DEN SONRA HER ŞEY KİŞİSEL OLDU Nadia El-Nakla ise duyguların siyasetteki önemini şu sözlerle anlattı: “7 Ekim’den itibaren paylaşımlarımı politik değil, kişisel bir bakışla yaptım. Politikayı etkilemek gibi bir niyetim yoktu. Sadece kişisel hikâyemi anlatıyordum ve bu, onu güçlü kılıyordu.” “Duygular bizi yönlendirir ama aynı zamanda yönetilmelidir.” diyen El-Nakla, Gazze’deki trajedilerin derin üzüntüsünü dile getirirken “Aşırı duygusal göründüğünüzde sözlerinizin etkisi kaybolabilir.” ifadesini kullandı.

'AŞIRI SAĞ AVRUPA'NIN EN BÜYÜK TEHDİDİ'

İskoçya'nın eski Başbakanı Yusuf, Avrupa genelinde yükselen aşırı sağ tehlikesine dikkat çekti:

“Son yirmi yıldır, yalnızca Avrupa’da değil, Batı dünyasının tamamında aşırı sağın yükselişi konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Bu yükselişin ana itici gücü, Müslümanlara karşı duyulan nefrettir.”

Yusuf, “Hollanda örneğinde Geert Wilders’ın Özgürlük Partisi vardı. Koalisyondan ayrılmadan önce Hollanda hükümetini yöneten en büyük partiydi. Wilders, İslamofobik söylemleriyle tanınan bir siyasetçi. Birleşik Krallık’ta Nigel Farage, yıllardır Müslümanları aşağılayan ifadeler kullanıyor ve şu anda kamuoyu yoklamalarında ülkenin bir sonraki başbakanı olma ihtimali en yüksek isim olarak görülüyor.” dedi.

Yusuf, Fransa’daki tabloya da dikkat çekerek “Aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi yaklaşan seçimler öncesinde yine anketlerde önde gidiyor. Bu bir anda olmadı. Yirmi yıl boyunca aşırı sağın söylemleri sürekli yatıştırıldı, meşrulaştırıldı ve ana akımlaştırıldı. Şimdi bunun ciddi sonuçlarını görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

İskoçya’daki son dönemde artan nefret olaylarına da değinen Yusuf, “İskoçya uzun yıllardır hoşgörülü bir ülke olarak bilinir. Evet, ırkçılık ve İslamofobi elbette var, ancak halkın genel tutumu toleranslıdır. Yine de son haftalarda sığınmacı otellerinin önünde Nazi selamı veren, ‘hepsini öldürün’ yazılı pankartlar taşıyan gruplar gördük. Son aylarda iki cami saldırıya uğradı. 17 yaşındaki bir genç, batıdaki bir İslam merkezini kundaklamaya çalıştığı için terör yasası kapsamında hapse atıldı. Bunlar çok rahatsız edici olaylar.” diye konuştu.

Yusuf, Avrupa’daki nefret ikliminin tesadüf olmadığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu noktaya, ana akım siyasetin nefret söylemlerini meşrulaştırmasıyla geldik. Aşırı sağın dili yıllardır normalleştirildi, toplum da buna alıştırıldı. Şimdi sonuçlarını yaşıyoruz.”

Edinburgh'daki St Andrew's House'un önünde Filistin bayrağı dalgalanıyor

NADİA EL-NAKLA: GENÇLER YALANLARLA BESLENİYOR

El-Nakla, aşırı sağın özellikle gençleri hedef aldığını belirterek “İnsanlara artık ‘Sorunlarınızın kaynağı hükümet değil, yanınızdaki yabancı’ deniyor. Gerçeği bilmeyen gençler yalanlarla besleniyor.” dedi.

Dezenformasyonla mücadele ettiklerini söyleyen El-Nakla, Dundee’de okullarda “gençlerin düşüncelerini açıkça paylaşabildikleri güvenli alanlar” kurduklarını belirtti.

'BİRLEŞİK KRALLIK FİLİSTİN'İ 75 YIL GEÇ TANIDI'

Birleşik Krallık’ın Filistin devletini tanımasını “geç kalmış ama önemli” bir adım olarak değerlendiren Yusuf, “Bu tanıma Gazze’deki soykırımı durdurmayacak. Gerçek değişim, silah satışlarını durdurmak, ekonomik yaptırımlar uygulamak ve uluslararası hukuku işletmekle mümkündür.” ifadelerini kullandı.

Yusuf, “İsrail, savaş suçlarıyla aranan Netanyahu yönetiminde bir haydut devlete dönüştü. İngiltere’nin adımı memnuniyet verici ama kesinlikle yeterli değil.” dedi.

'BATI'NIN İKİYÜZLÜLÜĞÜ DÜNYAYI DAHA TEHLİKELİ HALE GETİRİYOR'

Gazze ve Ukrayna örneklerini karşılaştıran Yusuf, “Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline gösterilen tepkiyi destekledim. Ama Gazze’den kaçan insanlar için aynı insani yaklaşım gösterilmedi. Britanya, Rusya’ya silah verseydi nasıl bir öfke olurdu? Bu ikiyüzlülük aşırılıkçılara propaganda malzemesi sağlıyor.” diye konuştu.

'BAZI HAYATLAR GÖRÜLMÜYOR' Nadia El-Nakla, medyanın çifte standartlı tutumuna dikkat çekti: “Filistinliler on yıllardır vahşi ve duygusuz insanlar olarak gösteriliyor. Böyle olunca kimse onlarla empati kuramıyor. Oysa Filistin kültürü eğitime ve bilime çok değer verir. Dünyanın en eğitimli toplumlarından biridir ama bu hikâyeler asla anlatılmıyor.” Medyanın büyük sorumluluğu olduğuna vurgu yapan El-Nakla, “Sadece biz kendi hikâyemizi insani bir dille anlatabiliriz.” dedi.

ULUSLARARASI HUKUK ARTIK KAĞIT ÜZERİNDE

Hamza Yusuf, “İkinci Dünya Savaşı sonrası verilen ‘bir daha asla’ sözü bugün Gazze’de anlamını yitirdi. Uluslararası hukuk artık sadece hükümetlerin suç ortaklığını belgeleyen bir kâğıt haline geldi.” dedi.

Nadia El-Nakla ise “İskoç-Filistinli bir kadın olarak bazen bizim hayatlarımızın daha az değerli görüldüğünü hissediyorum. Ama yine de dünya çapında bir dayanışma gördük. Çocuklarımız bu dönemi unutmayacak.” ifadelerini kullandı.

Gazze'de yetersiz beslenmeden ölen çocuklar insani krizin en acı yüzü oldu

TÜRKİYE'NİN SESİ GAZZE'DE YANKILANIYOR

Röportajın sonunda Hamza Yusuf, “Türkiye’nin Filistin konusundaki duruşu bölge barışı açısından belirleyici” ifadelerini kullandı.

Nadia El-Nakla ise, “Daha kişisel konuşabilmek çok güzeldi.” diyerek Türkiye gazetesi ve Türkiye Today’e teşekkür etti.

HAMZA YUSUF KİMDİR?

İskoçya’nın ilk Müslüman başbakanı olan Hamza Yusuf, İskoçya Ulusal Partisi’nin (SNP) önde gelen isimlerinden biri olarak 2023’te başbakanlık koltuğuna oturdu.

Eski Sağlık Bakanı olan Yusuf, 2012’den bu yana özerk yönetimde adalet ve ulaştırma bakanlıkları görevlerinde bulundu.

Siyasi kariyeri boyunca insan hakları, sosyal adalet ve bağımsızlık temalarıyla öne çıktı.

Yusuf, önceki Başbakan Nicola Sturgeon’ın “halefi” olarak görülüyordu. Sturgeon’un görevi bırakmasıyla 2004’ten bu yana ilk kez üyelerin katıldığı liderlik seçiminde kazanan isim oldu.

AİLESİ GÖÇMEN BİR GEÇMİŞE SAHİP

Babası 1960’larda Pakistan’dan İskoçya’ya göç etti, annesi ise Kenya’da Güney Asyalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Siyasette sık sık ırkçılıkla mücadele ettiğini dile getiren Yusuf, başbakan olduğunda şu ifadeleri kullanmıştı: