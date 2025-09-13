İskoçya’da Müslümanlara peş peşe tehdit! 24 saatlik koruma başladı

İskoçya’daki camiler, son aylarda art arda yaşanan İslamofobik saldırılar ve engellenen bir terör planı sonrasında güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı. Glasgow’daki ülkenin en büyük camisi artık 24 saat güvenlik altında tutuluyor.

'TOPLUMDA BÜYÜK KORKU VAR'

İskoçya Camiler Birliği temsilcisi Ömer Afzal, ülkedeki Müslüman topluluklarda ciddi bir endişe olduğunu belirterek, “Gerçekten tehdit altında ve çok savunmasız hissediyoruz. Ülkedeki camiler güvenlik önlemlerini gözden geçiriyor ve artırıyor” dedi.

Afzal, bazı merkezlerin özel güvenlik görevlileri tutmaya başladığını da vurguladı.

CAMİLER ART ARDA HEDEF OLDU Son aylarda farklı şehirlerde camilere saldırılar düzenlendi: Mart ayında Aberdeen’deki bir cami, içeride insanlar varken boyalı saldırıya uğradı ve camları kırıldı. Nisan’da Elgin’deki cami, üçüncü kez vandalların hedefi oldu. Newton Mearns İslam Merkezi, sokakta bir kız öğrenciye saldırı ve Müslümanlara yönelik tehditlerle gündeme geldi.

NAZİ TAKINTILI GENCE 10 YIL HAPİS

Ağustos ayında, Greenock’taki Inverclyde Müslüman Merkezi’ni yakmayı planlayan 17 yaşındaki bir genç, İskoçya mahkemesi tarafından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Nazi ideolojisine takıntılı olduğu belirtilen genç, saldırı planı öncesinde cami cemaatine yaklaşarak güven kazanmaya çalışmıştı.

MÜSLÜMAN TOPLUM TEDİRGİN

Saldırıların ardından birçok camide güvenlik kameraları artırılırken, bazı ibadethaneler 24 saat nöbet tutulan noktalara dönüştürüldü. Müslüman toplum liderleri, yetkililerden daha güçlü önlemler alınmasını talep ediyor.