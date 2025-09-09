Fransa'da terör saldırısı! 9 Caminin önüne hayvan başları bırakıldı

Fransa’nın başkenti Paris ve bazı banliyölerdeki camilerin önüne bırakılan hayvan başları, ülkede infiale yol açtı.

Fransız polisi, üçü Paris’te olmak üzere toplam 9 caminin önüne bu şekilde nesneler bırakıldığını açıkladı. Olay sonrası adli soruşturma başlatıldı.

İÇİŞLERİ BAKANI: KATLANILMAZ BİR PROVOKASYON

İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, X hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı “katlanılmaz bir provokasyon” olarak nitelendirdi ve “Dini mekânlara saldırmak, ölçülemez bir korkaklık eylemidir” ifadelerini kullandı.

MÜSLÜMAN TOPLUMU AYAĞA KALKTI

Paris Büyük Camii Başkanı Şemseddin Hafız, son olayın Müslümanlara yönelik artan nefretin açık bir göstergesi olduğunu söyledi. Polis Müdürü Laurent Nunez de faillerin bulunması için “her şeyin yapılacağını” belirterek, Müslüman toplumla dayanışma mesajı verdi.

'KAPSAYICILIK' SÖYLEMİ VAR, POLİTİKASI YOK"

Fransa’daki Müslüman topluluklar – yaklaşık 7 milyon kişiyle nüfusun %10’unu oluşturuyor – halen kapsayıcı sosyal politikalardan yoksun. 2004’te okullarda dini sembollerin yasaklanmasıyla başlayan süreç, 2010’da kamuya açık alanlarda peçeye kadar uzanan bir yasak dalgasına dönüştü.