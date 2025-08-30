Eski İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf'un akrabası Gazze’de öldürüldü

Eski İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf, Gazze'deki ailesinden bir kişinin daha İsrail ateşiyle öldürüldüğünü duyurdu.

Yusuf, akrabası Ahmed’in çocuğu için süt almaya çalışırken vurularak hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hamza Yusuf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ahmed'in "Gazze İnsani Yardım Vakfı" adlı dağıtım merkezine gittiğini, burada hedef alınarak öldürüldüğünü söyledi.

"Ahmed çocuğunu sütsüz görmek istemedi. Onu öldürdüler, tıpkı diğerleri gibi" ifadelerini kullanan Yusuf, açıklamasında "Lütfen Gazze'de yaşayan Nadia'nın kuzeni Sally'nin sözlerini dinleyin ve paylaşın" çağrısında bulundu.

Gazze'de yaşayan kuzeni Sally’nin sözlerini aktaran Yusuf, yardım noktalarının siviller için ölüm kapanına dönüştüğünü vurguladı. Sally, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Dünyanın bilmesi gereken şey şu: Gazze İnsani Yardım Vakfı, her gün en fazla sayıda Filistinliyi öldürmek için kurulmuş bir tuzak gibi. Her gün yaklaşık 100 kişi sadece yiyecek, su, süt ya da ilaç almak isterken burada öldürülüyor. Erkeklerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız... Neden? Bu tuzak neden sadece bizi öldürmek için tasarlandı?"