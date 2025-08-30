İsrail’in üyelikleri askıya alınsın! Meclis, Filistin için olağanüstü toplandı

HABER MERKEZİ / ANKARA - Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında yapılan Filistin konulu özel oturumda, İsrail’in Gazze’deki katliamları ve uyguladığı açlık politikalarına siyasi partiler sert tepki gösterdi. Açılış konuşmasını yapan Kurtulmuş “Tam anlamıyla özgür ve egemen Filistin devletinin kurulmasını sağlayana kadar bu mücadeleye TBMM olarak destek olacağımıza söz veriyorum” dedi.

Ardından Genel Kurul, ‘İsrail’in Gazze’deki İşgalini Genişletme Kararı ve Filistin Halkına Yaptığı Soykırım’ hakkında ‘Meclis Başkanlığı Tezkeresi’ni oy birliğiyle kabul etti. Numan Kurtulmuş’un imzasını taşıyan 9 maddelik tezkerede şu ifadeler yer aldı:

1 - Filistin halkının İsrail tarafından on yıllardır maruz bırakıldığı işgal, imha ve ilhak uygulamalarını en güçlü şekilde kınıyoruz.

2 - Katliamların ve son olarak Gazze’de kıtlığın bir imha silahı olarak kullanılmasının soykırım suçu teşkil ettiğini vurguluyoruz.

3 - Uluslararası toplumu, İsrail’i kalıcı bir ateşkesi kabul etmeye, silahlı güçlerini bölgeden çekmeye ve Gazze’ye kesintisiz insanî yardım ulaşımını sağlamaya zorlamak için daha fazla çaba göstermeye davet ediyoruz.

4 - Kudüs ile Batı Şeria’daki illegal yerleşim faaliyetlerini ve Filistin halkına yönelik şiddeti telin ediyoruz.

5 - Filistin topraklarında soykırım ve sömürge suçlarını işleyenlerin mahkemeler önünde hesap vermelerinin temin edilmesi çağrısında bulunuyoruz.

6 - 1967 sınırları temelinde, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin hayata geçirilmesinin adil ve kalıcı barışın sağlanmasının tek yolu olduğunu kayda geçiriyoruz.

7 - Mescid-i Aksa başta olmak üzere Müslümanların kutsal mekânlarına Siyonist rejim tarafından yapılan saldırı ve provokasyonların mutlaka durdurulması gerektiğini vurguluyoruz.

8 - İsrail hükûmeti, soykırım politikalarından vazgeçene kadar, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınması için çağrı yapıyoruz.

9 - Bütün ülke parlamentolarını; İsrail ile olan askerî ve ticari ilişkileri sonlandırmaya, Filistin halkına yönelik uygulanan ambargoyu kırmaya yönelik acilen harekete geçmeye davet ediyoruz.