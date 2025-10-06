Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tayland'da fenomenin evcil aslanı dehşet saçtı! Biri çocuk iki kişi yaralandı

Tayland'da fenomenin evcil aslanı dehşet saçtı! Biri çocuk iki kişi yaralandı

Tayland’da bir sosyal medya fenomeninin "evcil aslanı" zincirini kopararak iki kişiye saldırdı. Korkunç olay yetkilileri harekete geçirirken yaralıların hastanedeki tedavisinin sürdüğü aktarıldı. 

Dehşete düşüren olay, başkent Bangkok’un 123 kilometre batısındaki Kanchanaburi kentinde meydana geldi. Tayland’da sosyal medya fenomeni olan Parinya Parkpoom’un evcil aslanı, zincirinden kurtulup 11 yaşındaki bir çocuk ile 43 yaşındaki bir erkeğe saldırdı.

Tayland'da fenomenin evcil aslanı dehşet saçtı! Biri çocuk iki kişi yaralandı - 1. Resim

Korkunç saldırıda çocuk kalça kısmından yaralanırken, adam ise sol kolundan ciddi bir şekilde yaralandı. 

ZİNCİRİNİ KOPARIP KAÇTI

Bangkok Post’un aktardığına göre aslan, evde bir direğe bağlıyken zincirini kopararak kaçtı. Tayland Çevre Bakanlığı Genel Müdürü Attapol Charoenchansa, Parkpoom hakkında yasal işlem başlatıldığını ve hayvanın bir yaban hayatı rehabilitasyon merkezine nakledileceğini açıkladı.

Tayland'da fenomenin evcil aslanı dehşet saçtı! Biri çocuk iki kişi yaralandı - 2. Resim

Parkpoom’un, yaban hayvanlarının salınması veya bakımının ihmalini yasaklayan Yaban Hayatı Koruma Yasası’nın 15. maddesini ihlal ettiği belirtildi. Bu suç, altı aya kadar hapis veya 50 bin baht (yaklaşık 64 bin TL) para cezası ile cezalandırılabiliyor.

