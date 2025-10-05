Suriye'de Esad sonrası ilk seçim! Şara'dan "tarihi an" vurgusu

Suriye’de eski Devlet Başkanı Beşar Esad’ın devrilmesinden bu yana gerçekleştirilen ilk seçim olma niteliğini taşıyan parlamento (Halk Meclisi) seçimleri yapıldı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Halk Meclisi Yüksek Seçim Komitesi Basın Sözcüsü Nevar Necme, oy verme işlemlerinin tüm illerde sona erdiğini belirtti. Necme, "Oy sayım süreci halen devam ediyor ve sonuçlar Yüksek Seçim Komitesi tarafından açıklanacak." dedi.

140 MİLLETVEKİLİ SEÇİLECEK

Suriye'de Rakka, Süveyda ve Haseke illeri dışında 11 ildeki 50 bölgede düzenlenen Halk Meclisi seçimlerinde 1574 milletvekili adayı yarıştı.

Seçim sonucunda 210 sandalyeli Suriye Parlamentosu'nun üçte ikisinin belirlenmesi ve geriye kalan 70 milletvekilinin de Devlet Başkanı Şara tarafından atanması öngörülüyor.

Ülkede iç savaşın yol açtığı yıkım, kimlik belgelerinin eksikliği, adreslerin ortadan kalkması ve halkın yarısından fazlasının ülke içinde ve dışında yerinden edilmesi nedeniyle Halk Meclisi seçimleri, doğrudan halk oylamasıyla değil temsil esasına dayalı seçmen heyeti aracılığıyla yapılıyor.

"BU TARİHİ AN SURİYELİLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, iç savaşın yaralarının sarıldığı Suriye'de bugün gerçekleştirilen parlamento seçimleri nedeniyle başkent Şam'daki Ulusal Kütüphane'yi ziyaret etti. Şara ziyareti sırasında seçim çalışmalarının işleyişine ilişkin bilgilendirildi.

Şara burada yaptığı açıklamada, Suriye'nin birkaç ay gibi kısa bir sürede mevcut şartlara uygun bir seçim sürecine girmeyi başardığını belirterek, "Önümüzdeki günlerde Suriye'nin yeniden inşası için yeni başarılara ihtiyacımız var. Bu tarihi an, Suriyeliler için çok önemli. Tüm Suriyeliler ülkelerini yeniden inşa etmeli. Yasaların çarkı hızlı şekilde dönecek, hükümet üzerindeki denetim şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlamak amacıyla sürecektir" ifadelerini kullandı.